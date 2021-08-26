“وقت تفعيل” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 تم تقوية موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الجديد

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021، بعد أن أعلنت وزارة التربية نتائج التاسع أصبح الشغل الشاغل لديها الآن هو إعلان النتيجة الأهم وهي الثانوية العامة، والتي أقترب موعد إعلان نتائج الثانوية اليمنية وأصبحت النتائج الخاصة بالثانوية العامة في الجمهورية اليمنية من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم داخل اليمن في الوقت الراهن، بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية الامتحانات يوم 14 من شهر يوليو الجاري، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد حالياً، ولكن وزارة التربية والتعليم نجحت في الخروج بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان أوتمام الامتحانات في جو أمن وصحي شهد له الطلاب وأولياء أمورهم، واليوم تترقب الطلاب النتائج التي سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الساعات القليلة القادمة، وفق المصادر من داخل الوزارة التي أكدت انتهاء كافة أعمال التصحيح.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن 2021

لم تحدد وزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد نهائي ورسمي لإعلان النتيجة، ولكنها تبذل أقصى مجهود لإعلان النتائج في أقرب وقت مككن، وأنها الآن بصدد المراجعات النهائية من رصد وتدقيق الدرجات، وفي القريب العاجل خلال الساعات القليلة القادمة أمام الطلاب. للاطمئنان وكذالك يخف الضغط العصبي الذي يعيشون فيه خلال الأيام الحالية انتظاراً لإعلان النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2021

كانت الحكومة المركزية في محافظة صنعاء قد عقدت الامتحانات لعدد 463 ألف و 785 طالب وطالبة، في 481 مركز مجهزة للامتحانات تم مراعاة التباعد الجسدي بين الطلاب، خوفاً من الإصابة بالفيروس أثناء الامتحانات أشرف على الامتحانات ألاف المعلمين والمراقبين الذين لهم الفضل الكبير في الخروج بالعملية التعليمية إلي المسار الصحيح، وفي ظل الظروف التي تمر بها اليمن وفرت الحكومة للطلاب الإطلاع على النتائج إلكترونياً، عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم وهو ما لا يتوافر لدول كبيرة في المنطقة، وهذا شهادة نجاح للحكومة في صنعاء.

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي res-ye.net. النقر على الشعبة العلمية التي تدرس بها ” علمي، أدبي”. تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة من الطالب ” الاسم، رقم الجلوس”. النقر على بحث سوف تظهر كافة تفاصيل النتائج.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 إلكترونياًوزارة التربية والتعليم اليمنية

تعمل وزارة التربية والتعليم في اليمن في ظروف غاية في القسوة نتيجة الحرب الأهلية التي تدور في البلاد، مما أثر على موارد الدولة وبالتالي قلة مخصصات الوزارة للصرف على المنظومة التعليمية، ولكن الوزارة تجاهد في ظل تلك الظروف واستطاعت العبور بالعام الدراسي الماضي بسلام، وتستعد الآن لإعلان نتيجة التاسع اليمني 2021.

تجهيز رابط نتائج الثانوية العامة اليمنية

تعمل وزارة التربية والتعليم اليمنية مع كافة الجهات المعنية للاستعداد لرفع نتائج الشهادة الثانوية العامة، خاصة مع وزارة الاتصالات اليمنية من أجل تجهيز رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي، الذي سوف ترفع عليه النتائج وأكدت الوزارة أنها أجرت العديد من التحديثات والتقويات على الموقع، حتى يكون جاهز ويستوعب الأعداد المتوقع دخولها عليه.