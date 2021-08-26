عالميا.. وفيات كورونا تتجاوز 4 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 213 مليونا و866 ألفا و744 حالة. وأضافت الجامعة أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و431 ألفا و68 حالة. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالى عدد المصابين 37 مليونا و709 آلاف و810 حالات حتى الآن.

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