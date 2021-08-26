بلجيكا والدنمارك تحذران من الطيران من وإلى كابول

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الدنماركى، ترين برامسن، إنه لم يعد من الآمن الطيران من وإلى كابول، مشيرا إلى إنه كان هناك حوالى 90 شخصًا - بالإضافة إلى آخر الجنود والدبلوماسيين الدنماركيين الذين تم إرسالهم للمساعدة فى الإجلاء - على متن الطائرة الأخيرة التى غادرت العاصمة الأفغانية.





كذلك، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دى كرو، إن أمريكا أبلغتهم بمعلومات عن وقوع هجوم إرهابى وشيك فى محيط مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، لافتا إلى إجلاء أكثر من 1400 شخص من البلاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية".

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