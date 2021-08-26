تركيا: نسعى لإتمام إجلاء قواتنا من أفغانستان في أقرب وقت

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الخميس، إن بلاده تسعى لإتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

وأشار آكار إلى أن "القوات المسلحة التركية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة الإجلاء دون عوائق رغم الكثافة غير العادية في مطار كابل".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أصدرت الأربعاء بيانا أعلنت فيه "بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة".

وحول قرار الانسحاب من أفغانستان صرّح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لقناة "إن تي في" التركية بأنه "منذ أن قررت الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان، ونحن نضع خططنا الخاصة".

وأضاف قالن: "بذلنا جهودا لفترة طويلة حول أفغانستان. تابعنا العملية في أفغانستان عن كثب. كان علينا أن نتصرف من خلال رؤية الحقائق على أرض الواقع. وصرحنا بأننا لن نكون جزءا من عملية من شأنها تعريض جنودنا للخطر".

وبيّن المسؤول التركي أنه "تم وضع خطط متكاملة لجميع عمليات الإخلاء. كانت الاستعدادات لإجلاء جنودنا مستمرة منذ فترة. حقق جيشنا نجاحا كبيرا هناك. جنودنا يعودون إلى بلادهم بعد أن قاموا بواجبهم. يمكننا الاستمرار في تشغيل المطار هناك حتى بعد انسحاب قواتنا. المفاوضات حول هذا الموضوع مستمرة".