وزير الدفاع الأمريكى يوجه بالتطعيم الإجبارى لكل الجنود فى الخدمة والاحتياط

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن فى خطاب رسمي، نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن اللقاحات الحاصلة على تصريح من إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية هى فقط التى يمكن استخدامها لتلقيح أفراد الجيش الأمريكي، دون توضيح موعد نهائى لتلقيح الجنود والمسئولين العسكريين.
وأوضحت الصحيفة أن تلك اللقاحات حاليا تقتصر على لقاح "فايزر" فقط، والذى حصل على ذلك التصريح يوم الإثنين الماضي.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شجعت سابقا التلقيح ضد فيروس كورونا، لكنها لم تكن أوامر إجبارية على أفراد الجيش.
وبحسب البيانات الرسمية للبنتاجون هذا الشهر، فإن نحو 65% من أفراد الجيش الأمريكى بواقع 1.3 فرد فى الخدمة حاليا، تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.
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