إسرائيل توافق على دخول البضائع إلى قطاع غزة وتخفف القيود التجارية

جدة - نرمين السيد - قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفسلطينية :"بعد انتهاء تقييم وضع أمنى وبموافقة المستوى السياسي- تقرر توسيع دخول البضائع والمعدات إلى المشاريع المدنية الدولية فى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبى سالم ابتداء من اليوم الخميس".
وأضاف أنه سيتم المصادقة على استيراد سيارات جديدة إلى قطاع غزة وسيتم استئناف تجارة الذهب بين غزة والضفة الغربية، إضافة إلى زيادة عدد التجار الغزاويين الذين يتنقلون عن طريق معبر بـ1000 تاجر إضافى.
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