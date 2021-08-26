تسجيل evax. tn لمعرفة كيفية تسجيل تلقيح كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة

تسجيل evax. tn، يزداد البحث عن كيفية تسجل الدخول إلى evax. tn inscription 2021 من اجل تسجيل التلاميذ للتلقيح ضد فيروس كورونا في تونس. حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية عبر موقعا الرسمي بيانا يوم الرابع والعشرون من شهر اوت الجاري وشرحت فيه طريقة تسجيل تلقيح فيروس كورونا في تونس للفئات العمرية ما بين الخامس عشرة والسابع عشرة سنة (التلاميذ والمولودين بين 28 أوت 2003 و29 أوت 2006) وهذا بعد موافقة ولي الامر وتعتبر هذه هي المرحلة الثالثة لعمليات التلقيح والتي سوف تبدا يوم الأحد القادم الموافق لـ 29 من شهر اوت 2021 على مستوى كل الولايات الجمهورية التونسية وهذا قبل الدخول المدرسي الجديد 2021-2022. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نعرف كيفية التسجيل في المنظومة الصحية Evax.tn من اجل الحصول على شهادة تلقيح.

تسجيل evax. tn

كيف اسجل في تلقيح كورونا سؤال كثر طرحه في الآونة الأخيرة عبر محرك بحث جوجل. حيث يبحث العديد من المواطنين في الدولة التونسية عن كيفية التسجيل في تلقيح كورونا للمرحلة الثالثة. كما عرفت تونس تراجعا كبير في الإصابات بعدوى فيروس كورونا بعد تكثيف وزارة الصحة عمليات التطعيم ضد كوفيد-19. علاوة على ذلك اكد الأطباء على وجود مؤشرات إيجابية في تحسن الوضع بشكل كبير بعدما تم تسجيل الدخول في evax. tn وتطعيم أكثر من 594 ألف مواطن تونسي ضد فيروس كورونا المستجد.

كيفية التسجيل في منظومة evax

في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أكدت وزارة الصحة التونسية في بلاغ رسمي انه سيتمّ تنظيم المرحلة الثالث لعمليات التلقيح ضد فيروس كورونا يوم الاحد 29 اوت 2021 بالنسبة للأفراد البالغ عمرهم ما بين 15 إلى 17 سنة حيث أعلنت الوزارة على كل الراغبين من هذه الفئة العمرية في التلقيح التسجيل عبر بمنظومة EVAX عبر الرابط evax.tn وفق المراحل التالية التي سوف نذكرها في الفقرة التالية من هذا المقال. كما يمكن الاطلاع على الصورة الموضح فيها عملية التسجيل بالتدقيق.

مواطن لديه رقم لبطاقة التعريف الوطنية. أو مواطن ليس لديه بطاقة تعريف وطنية. مواطن أجنبي. مع الحرص على كتابة رقم الهاتف الخاص بولي الامر من قبل الفئات الثلاثة.

المرحلة الثانية والتي خصصت للأولياء الأمور

يجب على ولي الامر الذي لم يسجل سابقا التسجيل بمنظومة “ايفاكس” من اجل الحصول على الرمز الخاص به. أما بخصوص أولياء الأمور المسجلين يمكنهم استعمال الرمز المتحصل عليه سابقا. دخول الولي على منظومة “Evax” بالرمز الممنوح ويعلن عن موافقته والترخيص للمعني بالتلقيح، وذلك ابتداءا يوم الخميس الموافق لـ 26 من شهر أغسطس الحالي على الساعة 12:00 وينتهي التلقيح يوم الجمعة 27 اوت 2021 في نفس التوقيت.

المرحلة ثالثة والأخيرة يتم ارسال رسالة نصية إلى ولي الامر على هاتفه. يوم الجمعة الموافق لـ السابع والعشرون من شهر اوت الحالي لاستدعاء المعنيين بالتلقيح الذين اكملوا كافة مراحل التلقيح المنصوص عليها في منظومة evax.tn.

كيفية تسجيل تلقيح كورونا في تونس