رابط تسجيل منحة 300 دينار تونس 2021 الشؤون الاجتماعية فتح التسجيل عبر منصة أمان

رابط تسجيل منحة 300 دينار في تونس، من أكثر الروابط بحثاً مع انطلاق التسجيل على منصة أمان التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، للاستفادة من منحة 300 دينار المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا، والتي من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين منها مليون عائلة، حيث تم التوقيع بين الحكومة التونسية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل هذا المشروع، حتي تستفيد الفئات الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً، ضمن خطة الدولة لرفع مستوي معيشة المواطن التونسي وتحسين الأوضاع المترتبة على التداعيات الأخيرة بالبلاد، كما أن انتشار فيروس كوفيد 19 بالبلاد وزيادة عدد الإصابات والوفيات، كان له الأثر المباشر والسلبي على كثير من الآسر التونسية وتراجع الدخل الشهري بنسبة كبيرة، وخلال السطور التالية نوضح لكم تفاصيل الحصول على منحة المساعدات الظرفية الاستثنائية.

رابط التسجيل

الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

أو الدخول المباشر على منصة أمان “amen.social.tn“.

تسجيل بيانات الراغب في الحصول على المنحة “رقم بطاقة الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف النقال، الوظيفة”.

سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بحالة الطلب.

تسجيل منحة 300 دينار

بدأ تسجيل منحة 300 دينار في الجمهورية التونسية صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 أوت 2021، ويستمر حتي 23 سبتمبر القادم على أن يتم التسجيل إلكترونياً على منصة أمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومع انطلاق التسجيل بدأ التساؤل عن من لديه الحق في التسجيل وكيفاش الحصول على المنحة، لذلك حددت الوزارة الرقم الأخضر 80101021 وكذالك الرقم الثابت 1868 للرد على استفسارات الراغبين في التسجيل، هذا بالإضافة لصفحة الوزارة على الفيسبوك التي تعرض أهم الأخبار التي تخص المنتفعين بالمساعدات المالية، وقد أكدت الوزارة على أن المنحة يبدأ صرفها في الأول من سبتمبر 2021 مرة واحدة، للعائلات الأقل دخلاً والتي لا يتجاوز 300 دينار شهرياً.

الآسر التي يحق لها التسجيل

الآسر التي تنتفع بالمنحة الشهرية المقررة للآسر الفقيرة. العائلات المنتفعة ببطاقة العلاج المجاني. المنتفعين ببطاقة العلاج بنظام التعريفة المنخفضة. الآسر المنتفعة بمنح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة. الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص المنخرطين تبع أحد أنظمة الضمان الاجتماعي. الذين لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية وينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

منصة أمان

تعتبر منصة أمان التونسية هي السبيل الإلكتروني للتسجيل، حيث حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على سلامة المتقدمين للحصول على المنحة من عدوي فيروس كورونا، لهذا تم تقديم الخدمة إلكترونياً بالخطوات السابق ذكرها، منعاً للتزاحم والتكدس بمقرات المكاتب.