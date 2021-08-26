أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية فورية بأقساط مجدولة وميسرة

أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية فورية أحد العروض التمويلية الميسرة التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء ، حيث يسعي الكثير من المواطنين للحصول على تمويل شخصي بتسهيلات عديدة في السداد ، وقد عمل البنك الأهلي التجاري في المملكة علي توفير عروض تمويلية متميزة ومتكاملة ، والتي تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من كافة الجنسيات في المملكة العربية السعودية ، كما يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب التمويل ، بعد التأكد من توافر جميع الشروط وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري.

أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية فورية من البنك الأهلي التجارى

البنك الأهلي التجاري أحد أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية الميسرة التي تناسب جميع الأفراد ، كما يوفر البنك منتجات تمويلية متميزة للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ، ويقدم البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد عرض تمويل شخصي بسيولة نقدية فورية ، وتأجيل سداد أول قسطين من أقساط التمويل ، كما يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية للعملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الميسر المتاح لدى البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد بالمملكة.

تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية للبنك. يوفر البنك الأهلي التجاري هذا المنتج بمعدل نسبة سنوى منافس يصل إلى 1.58%. يعمل البنك علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل. يقدم البنك الأهلي التجاري موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل. يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي البنك من 5000 ريال سعودي ويصل حتي مليون ونصف ريال سعودي. يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة بفترات تصل إلى 5 سنوات. يعمل البنك علي سرعة تنفيذ التمويل خلال وقت قياسي. يوفر البنك الفرصة للعميل لتأجيل سداد أول قسطين من أقساط سداد التمويل . يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل. يقدم البنك الأهلي التجاري من خلال هذا المنتج تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله ، وذلك طبقاً لشروط وأحكام بوليصة التأمين.

شروط الاستفادة من تمويل البنك الأهلي الميسر

وقد حدد البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المنتج المتاح لدي البنك الأهلي التجاري بالمملكة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل في أحد القطاعات الحكومية سواء كان مدنى أو عسكرى أو يعمل في أحد الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية.

يمكن للمواطن المتقاعد بالمملكة الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب عن 4000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يزيد عن 60 سنة.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد عمره عن 75 سنة ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية.

البنك الأهلي التجاري

يعتبر البنك الأهلي التجاري من أهم وأكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ، حيث يعمل البنك علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل بالمملكة علي القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي ، كما يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية والمنتجات البنكية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة أيضاً.