السفارة الأمريكية تنصح الأمريكيين عند بوابات مطار كابل بالمغادرة على الفور

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة فى بيان أنها تنصح الأمريكيين عند بوابات مطار كابل بالمغادرة "على الفور".
وفى خلال عشرة أيام انقضت منذ استيلاء حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوى على الإطلاق وأخرجت أكثر من 88 ألفا، فيما قال الجيش الأمريكى إن وتيرة إقلاع الطائرات تقترب من رحلة كل 39 دقيقة.
وقالت "طالبان" فى وقت سابق إنه يتعين الانتهاء من جميع عمليات إجلاء الأجانب من البلاد بحلول 31 أغسطس، وطلبت من واشنطن التوقف عن حث الأفغان من أصحاب المهارات العالية على مغادرة البلاد.
وسعت "طالبان" إلى طمأنة آلاف الأفغان المحتشدين فى مطار كابل أملا فى استقلال رحلات الإجلاء بالقول إنه ليس هناك ما يخافون منه وإن عليهم الذهاب لديارهم.
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