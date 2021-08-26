نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة 300 دينار 2021 منصة التسجيل amen social tn وزارة الشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد فتح منحة 300 دينار 2021 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فلقد زادت نسبة البحث لمعرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل، والتي تعتبر وسيلة دعم بالنسبة إلى محدودي الدخل، والتي تعتبر وسيلة للمساعدة من قبل الهيئات المسؤولية نتيجة الأوضاع الراهنة في البلاد التي بدأت منذ بداية جائحة كورونا.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021

يرغب المواطنين التعرف على رابط التسجيل بغرض الحصول على 300 دينار التي يتم تقديمها، ويتم التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

التسجيل عبر منصة أمان .

. ثم قم بكتابة 1021 على الهاتف.

ثم قم بإضافة رقم التعريف الوطني للمتقدم.

بعدها قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة.

أحرص على التأكد من صحة البيانات قبل التأكيد لإكمال التسجيل.

ثم قم بالضغط على حفظ البيانات.

الفئات المستحقة لمنحة 300 دينار

لقد صرح المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بتونس على أن سوف يتم تقديم منحة بشكل شهري للأسر ذات الدخل الضعيف، والغرض من ذلك تقديم الدعم إلى أن يتم تجاوز الأزمة الأقتصادية التي أثرت على العالم أجمع نتيجة فيروس كورونا المستجد، وبالنسبة إلى الأسر المستحقة لهذه المنحة ما يلي:

الأسر التي تحصل على الدعم من بطاقة العلاج المجاني.

كذلك الأسر التي تعتمد على بطاقة العلاج التعريفية المنخفضة.

الذين لا يحصلون على أي دعم اجتماعي.

أيضًا الأسر التي تحصل على منح الشيخوخة.

والعائلات الفقيرة.

شروط الحصول على 300 دينار تونسي

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن قبل الحصول على منحة 300 دينار تونسي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون دخل المواطن الشهري أقل من 300 دينار.

لا يجب أن يكون مستفيد من برامج آخر خلال هذا العام.

لابد أن يكون من كبار السن، أو من أصحاب الدخل المحدود.

لقد تم تفعيل منصة أمان تونس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، وذلك بغرض أن يتم تقديم منحة بالنسبة إلى محدودي الدخل 300 دينار، والتي بدأ التسجيل بها منذ يوم الثلاثاء ومستمر لمدة 15 يوم، وبعدها سوف يتم دراسة أوراق المتقدمين؛ لهذا السبب أحرص على التأكد من صحة مختلف البيانات التي تقوم بإضافتها خلال التسجيل في منحة 300 دينار 2021 ليتم تقديم هذه المنحة بالنسبة إلى المستحقين.