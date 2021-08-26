الدفاعات السعودية تعترض طائرة حوثية أطلقت نحو خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وجميع الأعيان من أية محاولات عدائية.

كما أكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية.

الجدير ذكره أن الدفاعات السعودية كانت اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط يومى الثلاثاء وفى وقت سابق الأربعاء.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تأتى تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، فى وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار فى اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمى للنزاع المتواصل منذ سنوات.