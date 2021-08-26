التسجيل في منحة 300 دينار من خلال منصة amen.social.tn. وزارة الشئون الاجتماعية

التسجيل في منحة 300 دينار، أصبحت حديث المواطنين في تونس منذ أن تم الإعلان عنها من قبل الحكومة التونسية والتي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس قيس السعيد رئيس الجمهورية التونسية، لصالح الفئات محدود الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة من الأسر التونسية، ونشرت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن طرق التسجيل سواء عبر رابط موقع منصة أمان التونسية، أو من خلال التليفون المحمول عن طريق إرسال رسالة نصية إلي الرقم “1021”، ووضعت الحكومة بعض الضوابط للمواطنين المستحقين لصرف هذه المنحة، والتي سنقدمها لكم داخل المقال التالي.

كيفاش التسجيل في منحة 300 دينار

أعلن السيد وزير الشئون الاجتماعية السيد / محمد الطرابلسي، عن ألية التسجيل للحصول على المنحة في مقابلة إذاعية عن ألية التسجيل عبر إرسال رسالة نصية، عن طريق أتباع الخطوات التالية بشرط أن يكون التليفون المسجل من خلاله باسمه شخصياً ويتبع التالي.

كتابة *1021*. تسجيل الرقم التعريفي للمواطن. الإجابة عن بعض الأسئلة التي توجه له من بيانات والطريقة التي يحب أن يتسلم المنحة من خلالها ” مكتب البريد، البنك”.

موعد بداية التسجيل في منحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية عن أنطلاق عملية التسجيل في المنحة، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 23 سبتمبر القادم، عبر منصة أمان الإلكترونية ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفسار عن أي شيء يخص المنحة، الاتصال على الرقم الأخضر 80101021 أو على رقم الوزارة 1868.

وزارة الشئون الاجتماعية منحة 300 دينار

في بداية الأمر اقترحت وزارة الشئون الاجتماعية أن تصنف المستحقين إلي فئتين فئة تحصل على منحة 180 دينار، وفئة أخرى تحصل على منحة 300 دينار، ولكن الرئيس قيس سعيد قرر توحيد المنحة للفئات المستحقة بمبلغ 300 دينار للجميع، لكي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها الآن، جراء الأوضاع المضطربة في البلاد وجائحة كورونا التي أصابة الافتصاد في مقتل، وعطلت الكثير من الأنشط\ة الاقتصادية.

كل من هو دخله أقل من 300 دينار في الشهر.

الفئات التي لا تغطى بضمان اجتماعي.

المتقاعدين من الذين لا يتجاوز دخلهم عن 300 دينار.

أصحاب الكرنيه الأبيض والكرنيه الأصفر

الدخول على رابط المنصة amen.solial.tn.

أتباع التعليمات وتسجيل البيانات المطلوبة للتحقق من الشخصية.

أنشاء الحساب الافتراضي للتأكيد من أحتياجه للمنحة.

ثم أتباع الخطوات المطلوبة حتى يتم الانتهاء من عملية التسجيل الإلكترونية على رابط المنصة الإلكتروني.

الفئات المستحقة التسجيلرابط منصة أمان التونسية للتسجيل في المنحة