الأردن .. 192 ألف شخص فوق 60 عاما "لم يتلقوا لقاح كورونا"

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دوت الخليج :- تلقى حوالي 70 ألف شخص ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن، وفق ما صرحت الحكومة الأربعاء.
وتشترط وزارة الصحة، مرافقة ولي الأمر لأخذ موافقته على تلقي أبنائه لقاح كورونا، وخصص لهذه الفئة لقاح فايزر.
وأشارت إلى أن 192 ألف شخص فوق 60 عاما "لم يتلقوا لقاح كورونا".
"نسبة التطعيم ضد كورونا للكوادر التعليمية تجاوزت 90%"، بحسب الحكومة.
وأكدت الحكومة أن المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل "ستسري بدون تعديلات".
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