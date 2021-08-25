انت الان تتابع تفاصيل خبر شروط السفر إلي السعودية بعد رفع تعليق السفر إليها من مصر وبعض الدول الأخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - السفر من مصر إلي المملكة العربية السعودية هو أمر هام يشغل الكثير من المقيمين وخاصة الراغبين في تأدية مناسك العمرة أو السعوديين العالقين في مصر منذ توقف السفر نظراً لتداعيات الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا بمصر والعالم في الستة أشهر الماضية من عام 2021، وفي الساعات القليلة الماضية أصدرت السفارة السعودية بمصر قرار رفع تعليق السفر من مصر إلي السعودية معلنة عن تواجد بعض الشروط الواجب توافرها.

شروط فتح الطيران بين مصر والسعودية

قامت السفارة السعودية بمصر بإصدار قرار رفع تعليق السفر عن مصر ولكن بتوافر بعض الشروط بعد أن تواجدت مصر وأكثر من ثلاون دولة أخرى في قائمة الدول المحظورة.

أولاً: يشترط أن يكون المسافر وافد إلي مصر وعلق بها منذ فبراير الماضي قبل تعليق السفر.

ثانياً: يشترط حصول المسافر على لقاح كورونا بحد أدنى جرعتين قبل مغادرته المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: يشترط أن يتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة للمسافر عند السفر.

تغريدة السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية

غرد السفير اللبناني الدكتور فوزي بكارة منذ ساعات قليلة تغريدة تأكد من خلالها رسميًا رفع تعليق السفر من لبنان والتي كانت هي ومصر وبعض الدول الاخرى من الدول المحظور إمكانية القدوم المباشر إلي المملكة العربية السعودية.

وزارة الداخلية السعودية على تويتر

أوضحت الوزارة أنه تم فتح السفر للمقيمين السعوديين العالقين بالدول المحظورة والمعلق السفر منها منذ قرابة الستة أشهر للسفر مجدداً بعد تطبيق بعض الشروط وذلك للمواطنين وكافة الأطقم الطبية العاملون بالقطاع الطبي السعودي والدبلوماسيين بأسرهم، حيث تم السماح لهم بالسفر.

شركة مصر للطيران

نوهت مصر للطيران لعملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية الراغبين في تأدية مناسك العمرة أو لغرض السفر للعمل أنه سوف يسمح بالسفر ابتداءً من أول سبتمبر القادم.