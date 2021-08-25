جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى بنظيره الأوزبكى عبدالعزيز كاميلوف فى العاصمة طشقند اليوم، فى إطار الزيارة الإقليمية التى يقوم بها حالياً إلى الدول المجاورة لأفغانستان. وبحث الجانبان الوضع الأمنى الإقليمى خاصة تطورات الوضع فى أفغانستان، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات. وأكد قريشى أن السلام فى أفغانستان سيجلب الاستقرار، وسيعزّز التجارة والروابط الشعبية بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن التنسيق والتشاور بين الدول المجاورة لأفغانستان يُعدُّ أمرًا حيويا لتحقيق الأهداف المشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان تؤكد دعمها تشكيل حكومة سياسية شاملة فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.