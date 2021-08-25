رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443 الصف الأول الابتدائي ورياض الاطفال

رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور1443 والذي يعتبر الآن من أكثر الأشياء التي يهتم بها أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الآن، لتسجيل أبناءهم المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وأيضا في رياض الأطفال، وحتي يتمكن ولي الأمر من الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام نور للأشخاص المسجلين عليه ولأبنائهم، حيث سنوضح لكم تفاصيل عن نظام نور وكيفية التسجيل عليه، والخدمات التي يقدمها النظام الالكتروني المخصص للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1443

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور بالتقديم لأبنائهم سواء في رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور وهو موقع تابع لوزارة التعليم بالمملكة، يقدم العديد من الخدمات التعليمية بالنسبة للطلاب ويوفر عليهم الذهاب الي المكاتب ومبني الإدارات في كافة المحافظات السعودية.

أولاً قيام ولي الأمر بالدخول إلي موقع نظام نور

بعد ذلك يضغط علي تسجيل الدخول

ثم تسجيل طلاب جدد.

ثم يقوم ولي الأمر بتسجيل البيانات المطلوبة وهي تاريخ الميلاد، ويذكر صلة القرابة ورقم الهوية

يتم اختيار المدرسة ثم كتابة الإدارة التعليمية التي يريدها الطالب

الضغط على إرسال الطلب

طريقة التسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نور

بعد دخول نظام نور وعمل حساب جديد لولي الأمر قم بكتابة كافة بيانات بالنسبة للطالب المتقدم للصف الاول ثم كتابة بيانات المدرسة الذي سيختارها ولي الأمر قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة اضغط بعدها علي تأكيد الطلب.

طريقة تسجيل الطلاب الجدد في نظام نورطريقة التسجيل الصف الأول الابتدائي نظام نورالمستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

هناك بعض المستندات الهامة المطلوبة حتي يتم السماح بالتسجيل في نظام نور التعليمي وهي كالتالي: