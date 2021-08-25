رابط منصة مدرستي 1443 للتعليم عن بعد madrasati.sa وطريقة تسجيل طالب جديد

رابط منصة مدرستي 1443، بعد قرار المملكة العربية السعودية عودة الطلاب للمدارس، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل كبير عن رابط وطريقة تسجيل طالب جديد في المنصة، التي تعتبر بمثابة مدرسة افتراضية تم انطلاقها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمحافظة عليهم من الإصابة بالفيروس، وقدمت المنصة للطلاب خلال السنوات الماضية كل ما يحتاجون له من شرح للدروس وغيرها من الخدمات، ونطلعكم في هذا المقال طريق تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443

منصة مدرستي تعد منصة إلكترونية تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية، والتي انطلقت خصيصاً لتوفير الخدمات الإلكترونية للطلاب في كافة الصفوف التعليمية، حيث توفر شرح للمعلمين للدروس المقررة على الطلاب من خلال الحصص الافتراضية التي على الطلاب حضورها وتسجيل الحضور بها، كما أنها أتاحه سهولة تواصل الطلاب مع المعلم وأولياء أيضاً.

منصة مدرستي مدعومة بالكثير من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي لها دور كبير في التعلم والتعليم، والتي تساعد الطلاب كثيراً على التفاعل مع المعلمين أثناء شرح الدروس، كما توفر المنصة الواجبات المدرسية والأنشطة.

طريقة التسجل في منصة مدرستي كطالب جديد 1443

بكل سهولة يمكن لطلاب مراحل التعليم المختلفة من إنشاء حساب على منصة مدرستي، بالتزامن مع عودة المدارس والاستفادة من كل خدماتها، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول عبر موقع منصة مدرستي madrasati.sa.

اختيار أيقونة العودة للمدارس.

الضغط على كلمة تسجيل جديد كطالب.

تسجيل رقم الإقامة أو الهوية.

تسجيل رقم الجوال.

تسجيل رقم الرسالة المكتوبة التي تم إرسالها على الجوال والضغط على كلمة تحقق.

يتم تأكيد الحساب بعد تسجيل البيانات، وستظهر رسالة تؤكد إمكانية الاستفادة من كافة خدمات المنصة.

قرار العودة للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم على المرسوم الملكي لحضور الطلاب للعام الدراسي الجديد 1443، وقد أعلنت على منح الطلاب والطلبات من عمر الـ 12 عاما وأكثر جرعتين لقاح كورونا، كما سيتم منح المعلمين في المدارس والجامعات إلزامياً اللقاح، وهذا حفاظاً على سلامة الجميع والحد من تفشي الفيروس بين المواطنين.