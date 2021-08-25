تردد قناة ssc الرياضية الجديدة على النايل سات وعرب سات بجودة فائقة الناقلة الدوري السعودي

تردد قناة ssc الرياضية الجديدة من أهم الترددات التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل محبي الكرة السعودية، أصبحت القنوات من أشهر القنوات الرياضية العربية، في وقت قصير بعد أن تم أطلاقها من خلال كوادر قنوات mbc العالمية التي تسخر كافة أمكاناتها التقنية للقنوات السعودية الجديدة، حتى تقدم أفضل جوة في الصورة والصوت، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد للقنوات، كي يستطيع الجمهور في داخل وخارج المملكة تثبيتها على أجهزت الاستقبال لديهم، والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أقوى دوريات المنطقة العربية.التردد الجديد لقنوات ssc الرياضية 2021
لم يتم بث القنوات حتى اللحظة على القمر الصناعي نايل سات سواء بالتقنية العادية أو التقنية فائقة الجودة، وتشير الشركة المسئولة عن أطلاق القنوات أنه في القريب العاجل سوف تتوافر القنوات العادية على النايل سات، والقنوات تبث حالياً عبر القمر الصناعي بدر سات فقط، والقنوات ذات الجودة العالية مشفرة تشاهد بمقابل مادي يدفع كل شهر من خلال الاشتراك .تردد قناة ssc الرياضية السعودية
تمتلك قنوات السعودية الرياضية الجديدة العديد من الحقوق الحصرية، التي تجعل من تردد القناة مجال بحث مكثف من قبل عشاق الكرة السعودية والأسيوية، فالقنوات تمتلك حق نقل البطولات التالية.
- بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي البطولة الرئيسية للقنوات.
- بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم كأس الملك سلمان.
- بطولة كأس السوبر السعودي.
- بطولة دوري أبطال أسيا في كرة القدم.
- التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام القادم 2022.
- التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأسيوية عام 2023 في الصين.
- وتستعد القناة في الفترة القادمة للدخول في منافسة لشراء العديد من البطولات الرياضية الكبرى والدوريات العالمية.
|التردد
|12417
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
توجد باقتان من القناة الأول باشتراك شهري قدره 57,99 ريال في الشهر وهي باقة sports on shahid vip .
الباقة الثانية بقيمة اشتراك 74.99 ريال سعودي في الشهر وهي باقة sports on shahid vip GOPX
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تردد قناة ssc الرياضية الجديدة من أهم الترددات التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل محبي الكرة السعودية، أصبحت القنوات من أشهر القنوات الرياضية العربية، في وقت قصير بعد أن تم أطلاقها من خلال كوادر قنوات mbc العالمية التي تسخر كافة أمكاناتها التقنية للقنوات السعودية الجديدة، حتى تقدم أفضل جوة في الصورة والصوت، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد للقنوات، كي يستطيع الجمهور في داخل وخارج المملكة تثبيتها على أجهزت الاستقبال لديهم، والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أقوى دوريات المنطقة العربية.التردد الجديد لقنوات ssc الرياضية 2021
لم يتم بث القنوات حتى اللحظة على القمر الصناعي نايل سات سواء بالتقنية العادية أو التقنية فائقة الجودة، وتشير الشركة المسئولة عن أطلاق القنوات أنه في القريب العاجل سوف تتوافر القنوات العادية على النايل سات، والقنوات تبث حالياً عبر القمر الصناعي بدر سات فقط، والقنوات ذات الجودة العالية مشفرة تشاهد بمقابل مادي يدفع كل شهر من خلال الاشتراك .تردد قناة ssc الرياضية السعودية
تمتلك قنوات السعودية الرياضية الجديدة العديد من الحقوق الحصرية، التي تجعل من تردد القناة مجال بحث مكثف من قبل عشاق الكرة السعودية والأسيوية، فالقنوات تمتلك حق نقل البطولات التالية.
- بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي البطولة الرئيسية للقنوات.
- بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم كأس الملك سلمان.
- بطولة كأس السوبر السعودي.
- بطولة دوري أبطال أسيا في كرة القدم.
- التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام القادم 2022.
- التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأسيوية عام 2023 في الصين.
- وتستعد القناة في الفترة القادمة للدخول في منافسة لشراء العديد من البطولات الرياضية الكبرى والدوريات العالمية.
|التردد
|12417
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
توجد باقتان من القناة الأول باشتراك شهري قدره 57,99 ريال في الشهر وهي باقة sports on shahid vip .
الباقة الثانية بقيمة اشتراك 74.99 ريال سعودي في الشهر وهي باقة sports on shahid vip GOPX
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc الرياضية الجديدة على النايل سات وعرب سات بجودة فائقة الناقلة الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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