رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021 عبر منصة أمان التونسية amen social tn

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التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الكثيرون في دولة تونس، رابط التسجيل في منحة 300 دينا المقدمة من الشئون الاجتماعية التونسية، حيث أعلنت يوم الأثنين الموافق 23 أغسطس 2021 عن بدء التسجيل فيها، وهذا من أجل مساعدة المواطنين العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المنخفض على المعيشة، وهذا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، ونقدم لكم الآن في هذا المقال رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021.
منحة الـ 300 دينار في تونس
قامت الشئون الاجتماعية التونسية بعمل دراسات حول الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدة، وهذا لتوفير المساعدة والمعونة لهم حتى يستطيعوا المعيشة في ظل الظروف الصعبة، وأعلنت الشئون عن منحة 300 دينار، والتي سيحصل عليها الفئات الذي تنطبق فيهم الشروط والتي حددتهم الشئون، وجاءت تلك المنحة خصيصاً لمساعدة المواطنين الذي تأثروا بشكل كبير من إجراءات الحماية من فيروس كورونا، والتي تسببت في عطلتهم عن القيام بأعمالهم، واعتباراً من يوم 24 أغسطس الجاري سيتم قبول الطلبات حتى 15 يوماً، وبعدها سيتم عمل دراسة لتلك الطلبات وستعلن أسماء المستفيدين من المنحة، وستقوم الشئون بإرسال رسائل نصية للمواطنين لتطلعهم على قبولهم في المنحة، ومن المتوقع أن يبدأ صرف المنحة يوم 1 سبتمبر.
رابط التسجيل في منصة أمان للحصول على منحة 300 دينار
يمكن لكل المواطنين الراغبين الاستفادة في منحة 300 دينار، التسجيل في منصة أمان التي أعلنت عنها الشئون الاجتماعية، ويتم التسجيل كالتالي:
- الدخول المباشر على منصة أمان التابعة للشئون الاجتماعية التونسية.
- كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية في المكان المخصص لها.
- تسجيل كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة تسجيل.
- ويمكن التسجيل عن طريق الاتصال على “1021” على بطاقة بلد المنشأ.
الفئات المستبعدة من منحة 300 دينار
أعلنت الشئون الاجتماعية عن بعض الفئات التي تم استثنائها للحصول على منحة الـ 300 دينار التونسية، وتلك الفئات هي:
- الأشخاص الذين يقيمون خارج تونس.
- المواطنين الذين يمتلكون دخلاً شهرياً يساعدهم على المعيشة.
- لا يجوز لمن يمتلكون عقارات أو أراضي وسيارات الحصول على المنحة.
- من يستحق معاش شهري من الدولة.
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