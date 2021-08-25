رابط منصة أمان التونسية للتسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية

منصة أمان التونسية ، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية منحة 300 دينار 2021 للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود وأيضا للأشخاص العاطلين. وذلك لتوفير الدعم المادي لهؤلاء الأشخاص لمساعدتهم على توفير حاجتهم ومواجهة الغلاء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا. حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية يوم الاثنين الماضي 23 أغسطس 2021 ميلاديا. بأنه سوف يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في منحة 300 دينار بدءا من يوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 . وذلك عن طريق التسجيل إلكترونيا عبر Amen Social Tn . علما بأن سوف يتم صرف المنحة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق يوم 1 سبتمبر 2021 . واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار بتونس. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية

يمكن لجميع الأشخاص المستحقين في منحة 300 دينار تونس التسجيل في منحة 300 دينار . وذلك عن طريق الدخول إلى موقع منصة أمان التونسية . وعن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط amen.social.nt عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . في المكان المخصص أكتب رقم بطاقة التعريف الوطنية بشكل صحيح .

سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات الخاصة بك. يجب عليك إدخال تلك البيانات بشكل صحيح .

ثم أنقر على ( save data ) للتأكد من حفظ تلك البيانات .

كما يجب عليك النقر على زر التسجيل في منحة الشؤون الاجتماعية 2021 .

. أو يمكنك الاتصال بهذا الرقم ( *1021# ) وإتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار .

شروط الحصول على منحة 300 دينار 2021 تونس

كما وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس شروط الحصول على منحة 300 دينار 2021 تونس . وبعد توافر هذه الشروط يمكن التسجيل في منحة 300 دينار . وهذه هي الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على هذا الدعم المادي :

يجب على رب الأسرة الذي يريد التسجيل في المنحة ألا يزيد دخله عن 300 دينار تونسي .

كما يجب ألا يكون رب الأسرة حصل من قبل على أي مساعدات مادية من الدولة .

عدم حصول رب الأسرة بالانتفاع من أي برامج عمومية خلال العام الجاري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط منصة أمان التونسية للتسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية .