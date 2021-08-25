رابط التسجيل فى منحة 300 دينار التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية وخطوات التسجيل

منحة ال 300 دينار في تونس وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية تم طرح بيان للمواطنين أنه سيتم تقديم مبلغ مالي من الدولة كمساعدة لجميع الأشخاص والعائلات التي تأثرت اقتصاديا بسبب توقف بعض المشاريع وتضررها الناتج عن جائحة كورونا، ولذلك تم تحديد مبلغ 300 دينار لكل مواطن مستحق وليس لديه وظيفة تقدم له راتب شهري، كما أنها عرضت بعض المعلومات حول كيفية التسجيل وعن الموعد الذي ستقدم به المنحة وهذا الأمر ما ستقدمه لحضراتكم.

منحة أل 300 دينار في تونس

الفئات المستبعدة عن منحة أل 300 دينار، منذ الإعلان عن المنحة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية أصبح جميع المواطنين يرغبون بالتسجيل، ولكن من خلال بعض البيانات ستتمكن الدولة من معرفة الفئات التي قامت بالتسجيل وعي غير مستحقة ومن بين الفئات المستبعدة من قبل الدولة هي:

الذين يعملون في مهنة تمكن من الحصول على دخل شهري ثابت.

الذين يملكون أي ممتلكات مثل العقارات أو الأراضي أو السيارات.

الذين يقيمون خارج دولة تونس.

الذين يقومون بأخذ معاش شهري من الدولة

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين في تونس الكثير من المعلومات حول هذه المنحة ومن بينها عرضت لهم طريقة التسجيل على منصة أمان الخاصة بالمنحة، كما أنها قامت أيضاً بعرض الموعد الذي ستقوم بالبدء في تقديم المنحة به، وكان هذا الموعد مع بداية شهر 9 القادم لعام 2021، وينتظر الكثير من المواطنين هذه المنحة.