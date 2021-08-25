شروط تمويل شركة مرابحة مرنة ورقم الشركة بالمملكة العربية السعودية

شروط تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية حيث يبحث العديد من المواطنين الراغبين في التعامل مع شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية عن أهم الشروط والأحكام الموضوعة من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى الشركة ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم شروط طلب التمويل وكذلك معرفة الرقم الخاص بالاتصال مع الشركة.

شروط تمويل شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

توفر شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي سريع وبالتقسيط المرن على 60 شهر والذى يتميز بأنه تمويل يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يتميز القرض الشخصي من مرابحة مرنة بأنه تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب وأيضاً يتميز التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة أنه متاح سواء للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص ولكن كل ذلك بعد توافر الشروط التالية:

يشترط أن يكون سن العميل المتقدم لا يقل عن 18 عام كحد أدنى من أجل طلب التمويل.

أيضاً يشترط أن يكون دخل المتقدم بالقطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص يحصل على راتب شهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى مدة عمل لا تقل عن شهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص قضى فترة عمل لا تقل عن 12 شهر.

رقم شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الذين يردون في التواصل مع شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية الإتصال على الرقم 920033868 ومن خلال هذا الرقم يحصل العميل على كل التفاصيل التي يرغب في معرفتها عن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة بالمملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة بالسعودية

هناك عدد بسيط من الوثائق التي لابد من توافرها من أجل الحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة وتتمثل تلك المستندات في الآتي