ستكون محددة خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية, قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن العديد من القرارات في المؤتمر الذي قام بحضوره يوم الخميس في المملكة العربية السعودية.

حيث قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن خطة استئناف الدراسة في العام الدراسي القادم في المملكة العربية السعودية. كما أنه ذكر أن العام الدراسي من المفترض أن يبدأ في 29 أغسطس لكل من طلاب الثانوية و كذلك لطلاب المستويات المتوسطة في التعليم العام، وأنه أيضًا ساري على طلاب التدريب الفني بالإضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم الجامعي.

وزير التعليم يكشف عن خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية

هناك العديد من التطورات للخطط الدراسية والقيام بإعداد العديد من المناهج الجديدة التي تصل إلى 34 منهج جديد سوف يتم وضعه.ليس وضع منهاج جديدة فقط بل أيضًا سيتم تطوير أكثر من 89 منهج قديم قائم حتى الأن.

خطة استئناف الدراسة في المملكة العربية السعودية

هناك خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية تم وضعها من قبل الدكتور حمد اّل شيخ.

تلك الخطة تم وضعها أإولًا لسلامة الطلاب والمعلمين وجميع الهيئة التعليمية: