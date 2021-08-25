الإمارات تأسف لقطع العلاقات بين المغرب والجزائر

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى حرص دولة الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها.





وبحسب "سكاى نيوز"، قال الشيخ عبد الله بن زايد إن دولة الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الشيخ عبد الله إن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التى تخدم القضايا العربية.

وأكد وزير الخارجية الإماراتى حرص دولة الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذى يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر.