اليابان: الأولوية لمواطنينا فى عمليات الإجلاء من أفغانستان

وشدد على أن اليابان ستتعاون بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ودول أخرى "لمنع أفغانستان من أن تصبح بؤرة للإرهاب مرة أخرى، ولتجنب أزمة إنسانية مستمرة هناك ولحماية حقوق المرأة".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "استقرار وتعافى الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية يصب فى مصلحة اليابان الوطنية بقوة".
ولدى سؤاله عما إذا كانت طوكيو مستعدة لقبول لاجئين من أفغانستان، لم يقدم سوغا إجابة واضحة، واكتفى بالقول: "ستتعاون اليابان مع الدول الأخرى المعنية مع الوضع فى الاعتبار الظروف التى تواجهها كل دولة".
هذا وأرسلت اليابان، بدءا من يوم الاثنين، ثلاث طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتى، واحدة من طراز "سى-2" واثنتان من طراز "سى-130"، لإجلاء المواطنين اليابانيين والموظفين المحليين الذين عملوا فى السفارة ووكالات التنمية اليابانية.
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