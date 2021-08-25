رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس من خلال منصة أمان الالكترونية

رابط التسجيل في منحة 300 دينار هو رابط يزداد مؤشرات البحث عنه عبر مواقع التواصل الإلكتروني من قبل العديد من الأشخاص في تونس، وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس يوم الاثنين الماضي الموافق 23 من أغسطس” أوت” 2021 ميلادية من الإعلان عن فتح استقبال طلبات التسجيل في المنحة لجميع الأسر الفقيرة والأسر ذات الدخل المحدود و العاطلين عن العمل، والهدف من هذه المنحة هو مساعدة المستفيدين في تلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس وغذاء، وتوفير حياة كريمة لتلك الأسر خاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل بحث علي جميع الحالات لمواطني المتقدمين للحصول علي المنحة بشفافية تامة، لتأكد من أحقية استلام تلك المنحة.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار

قد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بالإعلان عن توفير رابط خاص يمكن للمواطنين الدخول من خلالة للتسجيل في المنحة ويمكن اتباع بعض الخطوات لبدء التسجيل وهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة أمان.

يمكن للمواطنين في تونس من التسجيل من خلال منصة أمان أوالاتصال من خلال الرقم المجاني ويمكنك كتابة الكود التالي: *1021# ، وذلك عن طريق البطاقة التعريفية الرقمية.

يجب علي الشخص كتابة رقم البطاقة التعريفية الوطنية الخاصة به علي الصفحة الالكترونية في المكان المخصص لذلك.

كتابة بعض البيانات المطلوبة منك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من تعبئة جميع البيانات يجب علي الشخص الضغط علي أيقونة ” save data”.

يبدأ صرف المنحة المقدمة من وزارة الشؤون التونسية في بداية شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي.

شروط الحصول علي منحة 300 دينار تونسي

بعد أن عرضنا علي حضراتكم رابط التسجيل في منحة 300 دينار يمكننا من خلال المقال عرض شروط الحصول علي المنحة من خلال الوزارة وهي كالتالي: