وزير الدفاع الكندى: الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الكندى، هارجيت ساجان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان، مما يعنى أنه سيتعين على كندا "سحب" قواتها بحلول ذلك الوقت أيضا.





وأضاف ساجان، فى تصريح للصحفيين: "كنا نود البقاء بعد الموعد النهائى الحادى والثلاثين، لكن كما تعلمون، اتخذ هذا القرار من قبل الأمريكيين".

وتابع : "سنحاول إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يحين ذلك الوقت".

وأكدت كندا أكبر إجلاء لها من أفغانستان حتى الآن، حيث احتشد 535 شخصًا على متن طائرة غادرت مطار كابول يوم أمس الثلاثاء.

وقال وزير الهجرة ماركو مينديسينو: "سرّعت كندا بشكل كبير السرعة التى تمكنا بها من إخراج الناس من أفغانستان اعتبارا من يوم أمس، قمنا بإجلاء 535 شخصًا ، وهو أكبر عدد من الأشخاص على متن رحلة واحدة للقوات حتى الآن".