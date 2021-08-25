مئات الأفغان يواصلون احتجاجهم فى نيودلهى للحصول على بطاقات لجوء

جدة - نرمين السيد - يواصل مئات الأفغان احتجاجهم لليوم الثالث على التوالى أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة الهندية نيودلهى، مطالبين بالحصول على بطاقات لجوء.





ورصدت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء المحتجين يرفعون شعارات مناهضة للأمر، مكتوب عليها "لا مزيد من الصمت، نرغب فى أجوبة من المنظمة التابعة للأمم المتحدة"، و"نرغب فى عدالة، نرغب فى مستقبل".

ونقلت القناة الهندية عن محتج قوله، "نرغب فى بطاقة لجوء للأفغانيين، اعتقدنا أننا سنعود إلى أفغانستان لكن الوضع ساء هناك، وسيطرت حركة طالبان على البلاد، نرغب فى أن تعيد المنظمة توطيننا".

وتابع "سنواصل الإعراب عن الاحتجاج حتى تفى الأمم المتحدة بمطالبنا، كنا نحتج خلال الأيام الماضية لكن لم يأت حتى مسئولين إلى بوابات مكتب المنظمة، ولم يرد أحد علينا بأى شىء"، واصفًا مستقبلهم بـ "القاتم" وأن أطفالهم لا يستطيعون الدراسة والشباب لا يحصلون على وظائف.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت الأسبوع الماضى على أفغانستان التى مزقتها الحرب، ومنذ ذلك الحين تغادر حشود من الأفغان بلاهم على أمل الحصول على مستقبل أفضل فى مكان آخر".