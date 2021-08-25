رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 خارج المملكة muqeem.sa تسجيل دخول منصة مقيم علم

ننشر رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 عبر بوابة مقيم علم الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً لكافة المسافرين القادمين إلى الأراضي السعودية، حيث يمكن تسجيل القدوم عبر بوابة مقيم الإلكترونية بشكل يسير جداً من خلال اختيار الفئة المناسبة لك سواء كنت (زائر محصن – زائر غير محصن – زائر للعلاج – مقيم محصن – مقيم غير محصن – العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين)، كما يمكنكم من خلال خدمة مقيم علم التحقق من تسجيل لقاح إلكترونياً.

رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443

أطلقت الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية موقع مقيم تسجيل القدوم الإلكتروني، وقدمت دعوتها لكافة المسافرين القادمين للأراضي السعودية من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل إلكتروني من خلال بوابة مقيم تسجيل الدخول بتعبئة البيانات اللازمة قبل الوصول إلى أراضي المملكة.

وقد أوضحت إدارة الجوازات السعودية أن تسجيل القدوم عبر موقع مقيم الإلكتروني سوف يساهم بشكل عملي في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى العمل على تقليل الفترة الخاصة بالانتظار في منافذ الدخول، ويجب العلم أن التسجيل في مقيم يشتمل على الفئات التالية:

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

حاملي التأشيرات الجديدة بكافة أنواعها.

المقيمين بالمملكة العربية السعودية ومرافقيهم.

ويجب العلم أنه بإمكانكم التعرف على شروط تسجيل اللقاح عبر بوابة مقيم أو شروط التسجيل في مقيم وفق كل فئة من الفئات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني من خلال النقر على الفئة التابع لها المسافر، وسيتم عرض كافة شروط التسجيل، ولتسجيل القدوم عبر مقيم، يتم ذلك من خلال اختيار الجنسية ومن ثم النقر على “تسجيل” عبر موقع مقيم الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال اتباع الرابط التالي:

بوابة مقيم تسجيل القدوم (muqeem.sa).

خدمات مقيم تسجيل التطعيم 1443

يمكنكم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة مقيم علم الإلكترونية الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من جانب الجوازات السعودية للمقيمين والزائرين، وذلك بالإضافة إلى خدمة تسجيل القدوم أو تسجيل اللقاح، حيث يمكنكم من خلال بوابة مقيم الإلكترونية الحصول على خدمات مقيم التالية:

خدمة إصدار التأشيرات.

إلغاء التأشيرات.

خدمة إصدار إقامة.

تجديد إقامة.

نقل خدمات.

خدمة تعديل المهنة.

طباعة الإقامة.

تعبئة النماذج المختلفة بشكل إلكتروني.

استعراض وطباعة تقارير الجوازات، والخدمات التفاعلية، والاشتراكات، والعمليات، والمدفوعات أو الرسوم.

بوابة مقيم تسجيل الدخول

أطلقت الإدارة العامة للجوزات السعودية دعوتها بضرورة تسجيل اللقاح أو تسجيل التطعيم عبر muqeem تماشياً مع الجهود التي تقوم ببذلها المملكة العربية السعودية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من أجل المحافظة على سلامة جميع سكان المملكة من المواطنين والمواطنات والمقيمين فيها.

وقد أكدت الجوازات السعودية على الكافة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة أثناء القيام بإنهاء الإجراءات الخاصة بالدخول، كما يجب العلم أن وزارة الصحة قد أطلقت البوابة الخارجية للتطعيمات من أجل تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة.

ومن جانبها أكدت على ضرورة التحقق من صحة البيانات المسجلة في الموقع الإلكتروني، وذلك لتلاشي رفض الطلب المقدم من قبل الشخص المتقدم بطلب اعتماد لقاح كورونا داخل المملكة، ومن يرغب في الحصول على رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 وفق الشروط المعتمدة والمعلن عنها من جانب الإدارة العامة للجوزات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

شرط تسجيل اللقاح الطيران المدني السعودي

تم الإعلان عن صدور تعميماً من قبل الهيئة العامة للطيران المدني إلى جميع شركات الطيران العامة بمطارات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين من غير المواطنين السعوديين من خلال المنافذ الجوية المختلفة قبل وصولهم إلى أراضي المملكة العربية السعودية والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية مقيم تسجيل اللقاح muqeem بشكل إلكتروني.

تسجيل لقاح كورونا للقادمين من خارج المملكة

تم إطلاق منصة خاصة لتسجيل اللقاح للمواطنين والمقيمين من قبل وزارة الصحة، كما تم إطلاق منصة لتسجيل لقاح كورونا للزائرين والخليجين من قبل الجوازات السعودية كما بالتالي:

المواطنين والمقيمين: في حال تم الحصول على لقاح كورونا من خارج المملكة، فيتم تسجيل اللقاح عبر رابط البوابة الخارجية للتطعيمات المرفق. الزائر أو الخليجي: يتم تسجيل لقاح كورونا عبر منصة مقيم الإلكترونية. يجب تسجيل اللقاح إلكترونياً قبل الوصول السعودية بمدة 72 ساعة.

شروط تسجيل مقيم محصن

يتم تسجيل مقيم محصن من خلال الدخول إلى بوابة مقيم تسجيل القدوم الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، حيث أوضحت الإدارة العامة للجوزات السعودية الشروط الواجب توافرها لتسجيل مقيم محصن، وقد تمثلت شروط تسجيل مقيم محصن في التالي:

أن تكون الإقامة خارج السعودية. يكون الوضع الصحي في توكلنا (محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافي). تعبئة البيانات قبل المغادرة إلى المملكة بـ72 ساعة “حد أقصى”. الإقرار بصحة المعلومات المسجلة. سيتم التحقق من صحة البيانات عند صدور كارت الصعود إلى الطائرة، وفي منافذ الدخول. يجب الالتزام بشروط التسجيل لتلاشي التعرض للمنع من دخول المملكة. يتم تسجيل (المرافقين مع المقيم – أقل من 18 عام وقادم مع رب الأسرة – العمالة المنزلية القادمين برفقة صاحب العمل) كمرافقين لصاحب الطلب. ضرورة تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول، والتسجيل فور الوصول لأراضي المملكة.

ويجب العلم أنه في حال كنت “محصن” في دولة غير المملكة، ولم يتم تقديم طلب اعتماد اللقاح بداخل المملكة، فيجب عليك تقديم طلب اعتماد لقاح داخل السعودية من خلال الدخول إلى البوابة الخارجية للتطعيمات التي تم إطلاقها من قبل الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية، ويمكنكم التسجيل الآن من خلال اتباع رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 الرسمي المرفق.

شروط تسجيل زائر محصن في مقيم الجديد

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر بوابة مقيم الشروط الخاصة لتسجيل زائر محصن عبر الموقع الإلكتروني، حيث يجب الالتزام بتوافر الشروط التالية:

الحصول على أحد لقاحات كورونا المعتمدة بالمملكة.

تصديق الشهادة الطبية من الجهات الصحية الرسمية في بلاد الأشخاص المسافرين القادمين سواء من وزارة الصحة أو من جهة صحية معتمدة.

لا تقل المدة الزمنية بين تلقي الجرعة الأخيرة والمغادرة إلى المملكة عن أربعة عشر يوماً.

إحضار الشهادة الأصلية عند السفر إلى المملكة.

تعبئة البيانات والمعلومات قبل السفر بمدة 72 ساعة “حد أقصى”.

إقرار المسافر بصحة البيانات المسجلة، وسوف يتم التحقق والتأكد من المعلومات عند إصدار كارت الصعود للطائرة وفي منافذ الدخول.

وعدم الالتزام بشروط تسجيل زائر محصن في بوابة مقيم تسجيل القدوم الجديدة يجعل المسافر عرضةً للمنع من دخول السعودية، بالإضافة إلى التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، كما يجب على الكافة تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول إلى الأراضي السعودية والتسجيل في التطبيق عند الوصول، وعند التسجيل في البوابة من خلال اتباع رابط مقيم تسجيل التطعيم 1443 سيتم اختيار جنسية المسافر، ثم النقر على “تسجيل”.

تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة

تتيح بوابة مقيم تسجيل القدوم الإلكترونية أمام المغادرين إلى المملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل القدوم من خارج المملكة عن طريق الدخول إلى بوابة مقيم الإلكترونية “مقيم تسجيل القدوم”، ويجب على المتقدم بطلب التسجيل اختيار الفئة التابع لها (زائر للعلاج أو زائر غير محصن أو زائر محصن أو مقيم محصن أو مقيم غير محصن أو العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين).

كما يمكنكم التحقق من التسجيل في بوابة مقيم النقر على أيقونة “التحقق من التسجيل”، ثم تعبئة رقم التسجيل أو رقم الجواز أو رقم الإقامة، ثم النقر على أيقونة “تحقق” عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح خارج المملكة، وسيتم عرض حالة التسجيل للمقيم أو الزائر.

الجوازات السعودية مقيم تسجيل التطعيم 1443

جددت المديرية العامة للجوازات السعودية الدعوة لجميع المغادرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين سواء كانوا محصنين أو غير محصنين بضرورة تسجيل القدوم أو تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم للخدمات الإلكترونية للإسهام في تسريع إجراءات الدخول تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، ويشمل التسجيل في مقيم مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والمرافقين لهم وحاملي التأشيرات الجديدة على اختلاف أنواعها.

وزارة الداخلية السعودية 1443

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن السماح بعودة المقيمين (غير المواطنين – الدبلوماسيين – الممارسين الصحيين وعائلاتهم) القادمين إلى المملكة من الدول التي سبق وأن تم تعليق القدوم منها مؤقتاً، ولكن يشترط لدخولهم استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، ويتم الدخول لهؤلاء الأشخاص مباشرةً إلى المملكة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.