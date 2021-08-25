هل يمكن طلب تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات في السعودية؟

تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات يعتبر هو الأكثر بحثًا من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في سداد قيمة التمويل الشخصي القديم فيتم البدء في رحلة البحث عن فرصة تقسيط حتى لو عليك قرض أو تمويل شخصي حتى لو عليك قرض فهل متاح إمكانية استخراج تمويل حتى لو التزاماتك عالية جميع هذه الاستفسارات سنجيب عليها بالتفصيل.

تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات

تندر الشركات التي تمنح المواطنين تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات ولذلك لا ينبغي الوثوق بأي شركة إلا بعد التأكد من ذلك، أو اللجوء إلى أحد الوسائل التي تعينك على سداد القروض من بينها اللجوء إلى مساعدات الديوان الملكي السعودي الذي يقوم بسداد القروض للمتعثرين في حالة قبول الطلب.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

بدلًا من اللجوء إلى الجهات الغير موثوقة تستطيع اللجوء إلى مراسلة الديوان الملكي من أجل الإعفاء من القروض أو سداد الديون، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ينبغي أن تقوم إرسال صيغة معروض لطلب سداد ديون البنوك أو الديون الشخصية التي تعثرت في سدادها.

يتم الإرسال من خلال البريد السعودي الممتاز، على عنوان الديوان الملكي.

صيغة معروض للديوان الملكي تسديد ديون

على من يرغب في سداد الديون إرسال نموذج المعروض التالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..، تحية طيبة وبعد…،

إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أرسل إليكم أرق التحيات والأمنيات بدوام الصحة والعافية، وأدعو الله أن يُديم عزكم ورفعة الوطن.

ثم أتقدم بالشكر لجميع ما تقدمونه من جهود في مساعدة المواطنين، وأرجو التكرم بمساعدتي ماليًا حيث أنني تعثرت في سداد القروض، وأرغب في المساعدة، للتخلص منها.

وبعد الانتهاء من كتابة المعروض يتعين إرسال جميع الأوراق والمستندات المستخرجة رسميًا والتي تؤكد أن هناك ديون عليك بالفعل، وخصوصًا للبنوك السعودية الرسمية والمعتمدة أو الشركات الرسمية أيضًا، وذلك من أجل قبول طلبك.

تواصل الديوان الملكي

ويمكن التواصل مع الديوان الملكي من أجل الاستعلام عن المزيد من المعلومات والتعرف على شروط المساعدات المالية من خلال الاتصال على رقم: 8004000000.