وظائف جامعة الملك خالد 1443 موعد التقديم وشروط القبول بالتفصيل

وظائف جامعة الملك خالد 1443 هي من الوظائف الشاغرة التي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا لعدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية وذلك بنظام التوظيف عبر إبرام العقود ، وفيما يلي من خلال هذه المقالة على موقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح كل ما يخص وظائف جامعة الملك خالد الجديدة لهذا العام 2021 – 1443 مع توضيح أهم شروط القبول وكيفية التسجيل بالتفصيل.

وظائف جامعة الملك خالد 1443

أعلنت جامعة الملك خالد king Khaled University في المملكة العربية السُّعُودية مؤخرًا عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة بها والتي يبلغ عددها نحو 127 وظيفة بنظام العقود كما قد أعلنت الجامعة أيضًا عن توفر بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية أيضًا عبر نظام العقود مثل رتبة معيد ورتبة أستاذ مساعد وذلك في عدد كبير من الكليات والتخصصات الدراسية المختلفة داخل الجامعة

موعد تقديم وظائف جامعة الملك خالد 1443

أعلنت جامعة الملك خالد أيضًا عن إنه سوف يتم فتح باب التوظيف والبدء في تلقي طلبات الالتحاق في وظائف العقود داخل الجامعة بداية من يوم الأحد الموافق 21 من محرم عام 1443هـ أي في يوم (21/1/1443هـ) الموافق يوم 29 أغسطس 2021م (29/8/2021م).

وسوف ينتهي موعد تقديم وظائف جامعة الملك خالد في يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443هـ (25/1/1443هـ) الموافق الثاني من شهر سبتمبر لعام 2021م (2/9/2021م).

شروط القبول في وظائف جامعة الملك خالد 2021

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي قد أوضحتها الجامعة لقبول طلبات تسجيل وتوظيف أفراد جُدد بها، وهي تشمل ما يلي:

أن يكون صاحب طلب التوظيف سعودي الجنسية.

لا بُد أن يكون المتقدم للوظيفة لائق على المستوى الطبي والبدني.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم إلى وظيفة معيد الحاصل على درجة البكالوريوس عن (30) سنة، وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة الحاصل على درجة الماجستير عن (35) عام.

الحصول على درجة الدكتوراه عند التقديم على وظيفة الأستاذ المساعد في نفس تخصص البكالوريوس والماجستير.

لا بُد أن يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء البكالوريوس أو الماجستير صادرًا من جامعة سُعُودية معتمدة أو أي جامعة أخرى معترف بها داخل المملكة.

في حالة كان المؤهل الدراسي سواء البكالوريوس أو الماجستير من جامعة أجنبية خارج حدود المملكة فلا بُد من معادلة هذه الشهادة من الجهة المختصة.

يجب ألا يقل التقدير العام للطالب في درجة البكالوريوس عن (جيد جدًا)، وفي حالة كانت الجامعة المانحة تضع درجات تقديرية لشهادة الماجستير؛ فيجب أن يكون التقدير أيضًا جيد جدًا على الأقل.

في حالة الحصول على الماجستير؛ لا بُد أن يكون في نفس تخصص المؤهل الدراسي في البكالوريوس.

اجتياز اختبار قدرات الجامعيين بمعدل 60 % على الأقل لغير الجامعات الصحية

في حالة التقدم إلى وظائف التخصصات الصحية بالجامعة؛ لا بُد من اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السُّعُودية.

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد 1443

يُمكن للأفراد من أبناء المملكة العربية السُّعُودية ممن تنطبق عليهم الشروط سابقة الذكر والراغبين في التقدم إلى وظيفة المعيد أو الأستاذ المُساعد المتاحة الآن عبر جامعة الملك خالد بالمملكة في مختلف التخصصات تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة المناسبة عبر الولوج إلى رابط بوابة التوظيف الالكتروني جامعة الملك خالد ، عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي لخاص بالتوظيف.

تسجيل الدخول عبر كتابة رَقْم الهُوِيَّة الوطنية + رَقْم الجوال.

النقر على تسجيل الدخول.

الذَّهاب إلى الصفحة الرئيسية وخدمات التوظيف.

اختيار الوظيفة، وكتابة جميع البيانات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

إرسال طلب التوظيف، وانتظار الإعلان عن نتائج وظائف جامعة الملك خالد.

ويذكر أن الإعلان عن الوظائف الجديدة لجميع المؤهلات الدراسية والدرجات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وقصرها بنسبة كبيرة على أبناء وبنات الشعب السعودي ؛ إنما يأتي في ضوء سعي الدولة تنفيذ أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي ترنو إلى خفض نسبة البطالة بين شباب المملكة تمهيدا للقضاء عليها نهائيا خلال السنوات القليلة القادمة.