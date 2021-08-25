بوابة مقيم تسجيل اللقاح muqeem رابط تسجيل القدوم خارج المملكة عبر منصة مقيم وشروطه

نستعرض رابط بوابة مقيم تسجيل اللقاح الإلكتروني، وذلك بعد أن تم توجيه الدعوة من الإدارة العامة للجوازات السعودية لكافة المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم تسجيل الدخول قبل الوصول إلى المملكة، وأوضحت الجوازات أن ذلك سوف يسهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول، بالإضافة إلى تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، حيث يتيح موقع مقيم الإلكتروني إمكانية تسجيل لقاح الآن عن طريق اتباع رابط مقيم muqeem الرسمي المرفق، ويمكنكم التعرف على اللقاحات المعتمدة في السعودية من خلال المقال عبر ثقفني.

بوابة مقيم تسجيل اللقاح

تم تقديم الدعوة رسمياً من قبل الإدارة العامة للجوازات السعودية إلى كافة الأشخاص القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين من أجل تسجيل لقاح كورونا المستجد بشكل إلكتروني عبر بوابة مقيم علم الإلكترونية.

ويشتمل التسجيل في مقيم على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى المقيمين ومرافقيهم، وهذه الدعوة جاءت من قبيل التماشي مع الجهود التي تقوم المملكة ببذلها للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل المحافظة على سلامة كافة سكان المملكة من المواطنين والمقيمين فيها.

مع التأكيد من جانبها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة خلال إنهاء إجراءات الدخول، وقد أطلقت وزارة الصحة البوابة الخارجية للتطعيمات من أجل تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة، ومن جانبها أكدت على ضرورة التأكد من صحة ودقة البيانات المسجلة في الموقع الإلكتروني لتلاشي رفض الطلب المقدم.

رابط مقيم تسجيل الدخول

تتيح بوابة muqeem الإلكترونية التابعة لقطاع الجوازات السعودية بالمملكة إمكانية تسجيل القدوم لعدد من الفئات، حيث يمكن الحصول على خدمات مقيم وفق الشروط الموضحة لكل فئة من الفئات التالية:

زائر محصن. الزائر غير المحصن. زائر للعلاج. مقيم محصن. مقيم غير محصن. العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

كما يمكن من خلال بوابة مقيم الإلكترونية التأكد أو التحقق من تسجيل بواسطة رقم التسجيل أو رقم الجواز أو رقم الإقامة، حيث يتم تعبئة أياً منهم بالخانة الفارغة، ثم النقر على أيقونة” تحقق”، ومن يرغب في الحصول على رابط مقيم تسجيل دخول 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط مقيم تسجيل الدخول (muqeem.sa).

اللقاحات المعتمدة في السعودية

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد عدداً من اللقاحات داخل المملكة، واعتماد لقاحات أخرى للدخول إلى الأراضي السعودية، حيث يمكنكم التعرف على اللقاحات المعتمدة بالداخل والمعتمدة للدخول إلى المملكة من قبل الوزارة من خلال الجدول التالي:

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة فاييزر بيونتك. موديرنا. أكسفورد استرازينكا. جانسن. اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة فاييزر بيونتك. موديرنا. أكسفورد استرازينكا. جانسن. سينوفارم. ساينوفاك.

تنويه هام: يشترط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

رابط تسجيل لقاح كورونا

في ظل زيادة الاستفسارات حول ما هي المنصة الإلكترونية المخصصة للمواطنين والمقيمين لتسجيل اللقاح، وما هي منصة تسجيل لقاح كورونا للزائر أو الخليجي، فقد قمنا بتوضيح إجابات هذا التساؤل بالتالي:

المواطنين والمقيمين: في حال تم الحصول على لقاح كورونا من خارج المملكة، فيتم تسجيل اللقاح عبر البوابة الخارجية للتطعيمات. الزائر أو الخليجي: يتم تسجيل لقاح كورونا عبر منصة مقيم الإلكترونية. يجب تسجيل اللقاح إلكترونياً قبل الوصول بمدة 72 ساعة.

شروط التسجيل للمقيم المحصن

أوضحت الإدارة العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية الشروط الواجب توافرها لتسجيل مقيم محصن، حيث تمثلت شروط المقيم المحصن في التالي:

أن تكون الإقامة خارج المملكة. الوضع الصحي في تطبيق توكلنا أحد التالي (محصن – محصن جرعة أولى – محصن متعافي). تعبئة المعلومات قبل السفر إلى المملكة بمدة 72 ساعة “حد أقصى”. إقرار المسافر بصحة المعلومات المسجلة. سيتم التحقق من صحة البيانات عند إصدار كارت الصعود للطائرة. سوف يتم التحقق من صحة المعلومات أيضاً في منافذ الدخول. يجب الالتزام بالشروط السابقة لعدم التعرض للمنع من دخول المملكة. يتم تسجيل المرافقين مع المقيم كمرافقين لصاحب الطلب. أقل من 18 عام وقادم مع رب الأسرة، يتم تسجيله كمرافق لصاحب الطلب. يتم تسجيل العمالة المنزلية القادمين برفقة صاحب العمل كمرافقين لصاحب الطلب. يجب تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول إلى المملكة، والتسجيل فور الوصول.

هام: يجب العلم أنه في حال كنت محصن في دولة أخرى غير السعودية، ولم تقم بتقديم طلباً لاعتماد اللقاح بالداخل، فيجب عليك القيام تقديم طلب اعتماد لقاح داخل السعودية من خلال الدخول إلى البوابة الخارجية للتطعيمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة.



خدمات مقيم 1443

تقدم بوابة مقيم علم الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية إلى جانب خدمة تسجيل القدوم أو تسجيل اللقاح، حيث يمكنكم من خلال بوابة مقيم الإلكترونية الحصول على خدمات مقيم التالية:

إصدار التأشيرات. إلغاء التأشيرات. إصدار الإقامة. تجديد الإقامة. نقل خدمات. تعديل المهنة. طباعة الإقامات. تعبئة النماذج المختلفة بشكل إلكتروني. استعراض وطباعة تقارير الجوازات، والخدمات التفاعلية، والاشتراكات، والعمليات، والمدفوعات أو الرسوم.

الطيران المدني السعودي تسجيل اللقاح

تم الإعلان عن صدور تعميماً إلى كافة شركات الطيران العامة بمطارات المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني فيما يتعلق بتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين من غير المواطنين السعوديين قبل وصولهم إلى أراضي المملكة والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية مقيم تسجيل اللقاح بشكل إلكتروني القادمين إلى المملكة من خلال المنافذ الجوية المختلفة.

شروط تسجيل زائر محصن في مقيم

أوضحت بوابة مقيم الإلكترونية الشروط الخاصة لتسجيل زائر محصن عبر الموقع بشكل إلكتروني، حيث يجب توافر الشروط التالية:

حصول الزائر على أحد لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة.

تصديق الشهادة من الجهات الصحية الرسمية في بلاد الأشخاص المسافرين القادمين سواء من وزارة الصحة أو من جهة صحية معتمدة.

يجب أن لا تقل المدة الزمنية بين تلقي الجرعة الأخيرة والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوماً.

إحضار المسافر للشهادة الأصلية عند السفر إلى المملكة.

تعبئة البيانات قبل السفر بمدة 72 ساعة “الحد الأقصى”.

إقرار المسافر بصحة البيانات المسجلة، وسوف يتم التحقق والتأكد من المعلومات عند إصدار كارت الصعود للطائرة وفي منافذ الدخول.

ويجب العلم أن عدم الالتزام بهذه الشروط يجعل المسافر عرضه لمنع الدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى التبعات القانونية المترتبة على المخالفة، كما يجب على كافة المسافرين تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول إلى الأراضي السعودية والتسجيل في تطبيق توكلنا عن الوصول، وعند التسجيل يتم اختيار جنسية المسافر، ثم النقر على “تسجيل” عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح الإلكترونية.

شروط بوابة مقيم للتطعيم تسجيل زائر غير محصن

أوضحت الإدارة العامة للجوزات السعودية عبر بوابة مقيم للتطعيم عن شروط التسجيل في مقيم للزائر الغير محصن المسافر القادم إلى المملكة العربية السعودية، حيث تمثلت شروط الزائر غير المحصن المقرر تسجيل القدوم له عبر موقع مقيم في التالي:

تعبئة البيانات والمعلومات قبل السفر أو المغادرة إلى المملكة بمدة 72 ساعة كحد أقصى.

الإقرار بصحة ودقة المعلومات والبيانات المسجلة.

سوف يتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كارت الصعود للطائرة وفي منافذ الدخول.

عدم التزام المسافر بهذه الشروط سوف يجعله عرضةً للمنع من الدخول إلى المملكة، بالإضافة إلى التبعات القانونية المترتبة على ذلك.

وجوب تحميل تطبيق توكلنا قبل الوصول، والتسجيل في توكلنا عند الوصول، ويمكنكم تسجيل القدوم عن طريق اتباع رابط بوابة مقيم تسجيل اللقاح المرفق.

شروط التسجيل في مقيم زائر للعلاج 1443

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية شروط التسجيل في مقيم للزائر من أجل العلاج بالمملكة، حيث يجب تعبئة المعلومات قبل المغادرة إلى المملكة بـ72 ساعة “الحد الأقصى”، والإقرار بصحة البيانات المسجلة، وسوف يتم التحقق من صحة ودقة المعلومات عند إصدار كارت الصعود للطائرة وفي منافذ الدخول.

ويجب العلم أن عد الالتزام بهذه الاشتراطات يجعل المسافر عرضةً للمنع من الدخول للأراضي السعودية، إلى جانب التبعات القانونية جراء المخالفات، ويكون التسجيل خاص بالزائرين القادمين للعلاج الغير محصنين عن طريق منفذ بري فقط، ويجب تحميل تطبيق توكلنا قل الوصول والتسجيل فيه عند الوصول، ويمكنكم دخول بوابة مقيم تسجيل اللقاح من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

بوابة مقيم تسجيل القدوم الجوازات السعودية

جددت المديرية العامة للجوازات السعودية دعوتها لكافة القادمين إلى أراضي المملكة من غير المواطنين السعوديين سواء كانوا محصنين أو غير محصنين بضرورة تسجيل القدوم أو تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم للخدمات الإلكترونية للإسهام في تسريع إجراءات الدخول تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، ويشمل التسجيل في مقيم الفئات التالية:

مواطني مجلس التعاون الخليجي.

المقيمين والمرافقين لهم.

حاملي التأشيرات الجديدة على اختلاف أنواعها.

رابط تسجيل لقاح كورونا خارج المملكة

يتم تسجيل القدوم من خارج المملكة العربية السعودية من خلال الدخول إلى بوابة مقيم الإلكترونية “مقيم تسجيل القدوم”، ويجب على مقدم الطلب اختيار الفئة التابع لها (زائر للعلاج أو زائر غير محصن أو زائر محصن أو مقيم محصن أو مقيم غير محصن أو العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين)، كما يمكنكم التحقق من التسجيل من خلال إدخال رقم التسجيل أو رقم الجواز أو رقم الإقامة، ثم النقر على “تحقق” عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح خارج المملكة.

تحديث: أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن السماح بعودة المقيمين (غير المواطنين – الدبلوماسيين – الممارسين الصحيين وعائلاتهم) القادمين إلى المملكة من الدول التي سبق وأن تم تعليق القدوم منها بشكل مؤقت، ولكن يشترط استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، ويتم الدخول لهؤلاء الأشخاص مباشرةً إلى المملكة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.