عاجل- مقتل 3 أشخاص.. إطلاق نار بمحيط السفارة الفرنسية فى تنزانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى تنزانيا، إن ثلاثة أشخاص، بينهم ضابطا شرطة، قتلوا بالرصاص فى مواجهة بالقرب من السفارة الفرنسية فى دار السلام.
وصرح المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح أجنبي، وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.
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