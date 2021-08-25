القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم (داعش)أعلنت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، تدمير معسكر وعدد من أوكار فلول تنظيم "داعش" شرق محافظة صلاح الدين.

وذكر الحشد الشعبي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية ضمن قطاع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير معسكر لتنظيم "داعش" وعدد من أوكاره التي كانت تضم مواد لوجيستية في عمق صحراء جزيرة "العيث" شرق محافظة صلاح الدين.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي.

وكان قد لقى ثلاثة إرهابيين مصرعهم بقصف جوي شنّه طيران الجيش العراقي مستهدفا مخبأ للدواعش في محافظة صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين عثرت أثناء عملية تفتيش في منطقة "العيث" شمال مدينة تكريت على مخبأين يستخدمهما عناصر "داعش" الإرهابية، وعندما همّت بدخول أحدهما فتح ثلاثة إرهابيين النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة، فيما تمكّن طيران الجيش العراقي المساند من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية.

(وكالات)

