حاسبة رسوم المرافقين في السعودية والمعافين من السداد نقدمها إليكم، حيث تشغل عقول مقيمين كثيرين بالمملكة العربية السعودية، لأنهم يرغبون بمعرفة طريقة تسديد رسوم استقدام المرافقين والمعافين من التسديد، كما يريدون معرفة طريقة الحساب الخاص بكل منهم، وهذا بسبب رغبة المقيم في استقدام زوجته أو أبنائه أو أقاربه أو العمالة، ولقد فرضت المديرية العامة للجوازات رسوم من أجل المرافقين، وهذه الرسوم مختلفة لكل عام بسبب الزيادة السنوية، لذلك سنوضح الرسوم الخاصة بالمرافقين وكيف يمكن حسابها.

حاسبة رسوم المرافقين في السعودية والمعافين من السداد

لقد قامت الهيئة العامة للجوازات بإصدار قرار خاص بتثبيت رسوم المرافقين والتابعين والعمالة، ولقد تم فرض الرسوم الخاصة بالمرافقين في عام 2017، كما كانت نسبة الزيادة السنوية 100 ريال لكل شهر للفرد الواحد، وهذا القرار قد تم إصداره من خادم الحرمين، وحتى عام 2020 ثبتت المملكة قيمة تلك الرسوم ب 400 ريال للفرد، وبالنسبة لعام 2021 ستظل قيمة الرسوم كما هي، ولحساب رسوم المرافقين يجب اتباع الآتي:

الذهاب لـ بوابة مقيم.

النقر على الإقامة.

كتابة عدد العمالة أو المرافقين

اختيار الفترة المرغوب التجديد بها بالأعوام.

النقر على موعد انتهاء إقامة المستخدم.

الضغط على احسب.

ستظهر تفاصيل ورسوم المستخدم الواجب تسديدها بناًء على المدة التي يقضيها في المملكة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

توجد بعض الفئات التي قامت المملكة العربية السعودية باستثنائها من تسديد رسوم المرافقين وهذه الفئات كالآتي:

عمالة الخدمة المنزلية.

المسجلين بدول مجلس التعاون الخليجي.

المكفوفين في المدارس والجامعات.

الأزواج السعوديين.

أولاد الأزواج السعوديين دون 18 عام.

الشركات ذات خمس عمال أو أقل.

المطلقة من زوج مواطن سعودي والتي تقوم بإعالة عائلتها أو نفسها.

الأرملة السعودية التي تقوم بإعادة أسرتها أو نفسها.

الأشخاص المتعاقدين مع مصالح حكومية في السعودية أو مع وزارات.

التحقق من الرسوم

يمكن معرفة رسوم المرافقين بشكل إلكتروني من خلال وزارة الداخلية، وباتباع الآتي:

الذهاب لموقع وزارة الداخلية.

النقر على المقيمين.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الذهاب إلى الاستعلام عن المرافقين.

النقر على أسفل الجوازات.

ستظهر خدمات الجوازات.

يتم النقر على التابعين لمعرفة المعلومات المطلوبة.

ذكرنا حاسبة رسوم المرافقين والمعافين من السداد كما وضحنا الفئات المعفاة من التسديد وكيف يمكن التحقق من الرسوم.