كيفية حذف حساب انستقرام نقدمه إليكم، حيث توجد طرق متعددة من أجل حذف حساب الانستغرام الخاص بك، وهذا لأن تطبيق الانستغرام أو حساب الانستغرام من الحسابات المستخدمة لمشاركة الصور مع الأشخاص الآخرين، كما يتم استخدامه من أجل الاحتفاظ وتوثيق اللقطات الجميلة التي يمكن حذفها من الهاتف بعد ذلك، مما يجعل الكثير من المستخدمين يرغبون في انشاء حساب عليه ومتابعة منشورات الآخرين، سواء كانوا أصدقاء أو مشاهير أو أقارب، ولكن في بعض الأوقات يمكن الرغبة في حذف الحساب نهائياً أو بشكل مؤقت، ولذلك نعرض إليكم مقالنا.

كيفية حذف حساب انستقرام

على الرغم من أن حساب الانستغرام حساب مشهور يستخدمه جميع الشباب تقريبا، لأنهم يستطيعون مشاركة الصور واللقطات الجميلة به، ولكن بالرغم من ذلك يمكن الشعور برغبة في حذفه نتيجة استنزاف الوقت أو انتهاك الخصوصية أو غيرها من الأمور، والحقيقة أن حساب الانستغرام يوجد عدة طرق من أجل حذفه، وسوف نقدم إليكم تلك الطرق بما يلي:

حذف حساب الانستغرام بشكل نهائي

تستطيع أن تحذف الانستغرام الخاص بك بشكل نهائي من خلال الذهاب إلى إعدادات الحساب، واتباع الآتي:

فتح أحد المتصفحات وكتابة www.instgram.com في شريط العنوان.

النقر على إدخال.

كتابة البريد الإلكتروني.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

النقر على help أو مساعدة.

اختيار إدارة الحساب.

تحديد حذف حسابي.

الضغط على كيف احذف الحساب.

اختيار احذف صفحة حسابك.

تحديد سبب حذف حساب.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على حذف حسابي بشكل نهائي.

حذف حساب الانستغرام من التطبيق

تستطيع أن تحذف حسابك الخاص بك من على الانستغرام من التطبيق الخاص بالهاتف من دون الاحتياج إلى متصفح إنترنت، وهذا لأنه توجد بالفعل بيانات العميل أو المستخدم في التطبيق، ومن أجل الحذف يجب اتباع الآتي:

فتح التطبيق عبر الهاتف.

الضغط على صورة الملف الشخصي.

انقر على الخطوط الثلاث الموجودة في الشاشة.

تحديد الإعدادات.

اختيار الأمان ثم تحميل البيانات.

كتابة البريد الإلكتروني.

الضغط على طلب البيانات.

كتابة كلمة السر.

النقر على التالي.

الضغط على تم.

عليك أن تنتظر قليلا لتأتي رسالة بريد تحتوي على بيانات الانستغرام الخاصة بك.

فتح البريد الإلكتروني والنقر على تحميل البيانات واستكمال تحميل البيانات الخاصة بالحساب قبل أن يتم حذفه بشكل نهائي.

قدمنا كيفية حذف حساب انستقرام سواء باستعمال متصفح كروم أو باستعمال التطبيق الخاص بك، وهذه الطرق في الحذف هي طرق نهائية أي لا تستطيع استعادة حساب الانستقرام الخاص بك مرة أخرى، وبعد ذلك يتعين عليك إنشاء حساب جديد بالمرة القادمة.