القضاء اللبنانى يصدر بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزى

جدة - نرمين السيد - وفتح القضاء اللبنانى فى أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق فى سويسرا للاشتباه بتورطه فى قضايا اختلاس، قبل أن يتم فتح تحقيق فى فرنسا وشكوى فى بريطانيا. وفى 19 يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبى".

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