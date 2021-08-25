استعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع 1443

تكثر عمليات البحث عن كيفية استعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات التي عليها بحث كبير من جانب المواطنين السعوديين والمقيمين الذين يرغبون في الإستعلام عن أوامر الدفع الخاصة بهم والرسوم المستحقة منعاً للعقوبات القانونية، وقد أتاحت وزارة المالية السعودية لجميع المواطنين المستفيدين الإستعلام عن هذه الخدمة الهامة عبر موقعها الإلكتروني لتُسهل عليهم إجراء عملية الإستعلام وتوفر وقتهم وجهدهم بدون الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات ومكاتب الوزارة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع كما وضحنا لكم في المقال السابق كيفية الإستعلام عن أوامر الدفع، فإلى نص المقال.

استعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع

لا شك أن خدمة الإستعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع أصبحت من أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة المالية، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عنها كالتالي:

أولاً كل ما عليك في البداية الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية .

. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن الخدمات الإلكترونية المقدمة.

ثالثاً قم الآن بإختيار خدمة الإستعلام عن أوامرالدفع.

رابعاً يتوجب عليك الآن كتابة رقم أمر الدفع ورمز التحقق المرئي.

خامساً قم بالخطوة الأخيرة واضغط على كلمة “استعلام” حتى تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بأمر الدفع والمستحقات المالية.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

نأتي الآن لتوضيح طريقة أخرى لإجراء الإستعلام عن مستحقات الفرع المالي بوزارة الدفاع بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة عبرموقع وزارة المالية السعودي، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية كالتالي:

الخطوة الأولى عليك بالدخول إلى موقع وزارة المالية السعودي الإلكتروني.

وثانياً قم بالضغط على أيقونة الإستعلامات المالية.

ثم ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمة الأفرام ومنها اختر متابعة المعاملات المقدمة للوزارة.

وبعد ذلك اختر خدمة الإستعلام عبر رقم القيد.

ولمعرفة باقي الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام قم بقراءة موضوع الإستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية الذي بينا به كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.