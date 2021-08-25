“منحة 300 دينار” سجل الان في منحة 300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

“منحة 300 دينار” سجل الان في منحة 300 دينار الذي تعد من إحدى الخدمات المميزة التي قدمتها الوزارة لمختلف العائلات والأسر الفقيرة والموظفين والعمال الذين تضرروا من التعرض لموجة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي سبب مصائب اقتصادية كبيرة في كافة البلدان، ويمكنكم التسجيل الإلكتروني من خلال الخطوات التي سنقدمها إليكم والذي سوف نتعرف عليه سويًا من خلال قراءة البيانات التي سوف نقدمها إليكم في السطور القادمة تابعونا.

قبل الاطلاع على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار نقدم لكم مواعيد الإعلان عن إمكانية الحصول على هذه المنحة والتي كانت مغلقة خلال الفترات الماضية حيث تم تحديد موعد بدء التسجيل في تلك المنحة من خلال اخر تصريحات الوزارة والتي أكدت علي كل من الآتي

تم الإعلان عن فتح الموقع الخاص بتسجيل طلبات الإعانة أمام المواطنين التونسيين بداية من يوم الاثنين والذي يوافق 23 أوت من العام الحالي 2021.

كما قامت بنشر اللينك الرسمي والخاص بمنصة امان الإلكترونية حتى يتمكن المتقدمين من التسجيل بداخل المنصة للحصول على هذا الدعم.

لم تحدد الوزارة مواعيد اغلاق الحجز أمام المواطنين والتي تتطلب المسارعة في التسجيل لاحتمالية غلق اللينك في أي وقت بعد اكتمال العدد.

تستطيع التسجيل في هذه المنحة التونسية والذي تقدر بمبلغ 300 دينار من خلال الاطلاع على التسجيل في منحة 300 دينار وكيفية التسجيل والتي تتمثل في ملأ بعض البيانات التي سوف نذكرها في الجزء التالي