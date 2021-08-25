للطلاب والمعلمين.. كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي التعليمية 1443

أيامٌ قليلةٌ وينتظم الطلاب والمعلمون في المدارس السعودية لبدء العام الدراسي 1443هـ والذي أعلنته وزارة التعليم رسمياً أن العودة سوف تكون يوم 29 من الشهر الجاري، فيما يحتاج الكثير إلى معرفة كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي التعليمية للدخول إليها والاستفادة من المواد الدراسية والاختبارات المختلفة، أُسوة بالعام الدراسي الماضي الذي اعتمدت فيه وزارة التعليم عن بُعد من خلال هذه المنصة وغيرها، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد مُنذ مارس 2020م.كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443
ويُمكن استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي التعليمية 1443هـ، ليتمكن الطلاب والمعلمون من الدخول إلى حساباتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي تُوفرها أونلاين لجميع المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- إدخال اسم المستخدم.
- النقر على التالي.
- النقر على خيار نسيت كلمة السر.
- إدخال اسم المستخدم.
- كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.
- النقر على التالي.
- تحديد الطريقة التي يجري بها استعادة كلمة السر.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- إعادة تعيين كلمة السر.
وبعد استعادة كلمة سر الحساب في منصة مدرستي التعليمية، يمكن الدخول إلى المنصة بكل سهولة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها، على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- وبالنسبة لأولياء الأمور والإداريين، يجري اختيار الدخول بحساب نور التعليمي.
- وإدخال بيانات مايكروسوفت أو نظام نور.
- تسجيل الدخول.
- الدخول إلى حساب المستخدم لاستعراض الخدمات على المنصة.
ومن الممكن بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، إثبات الحضور في الحصص الافتراضية عبر المنصة، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- بعد التسجيل في منصة madrasati.
- نتوجه إلى أيقونة جدولي من القائمة الرئيسية.
- ونحدد الدرس الذي نرغب في حضوره في حال جاء موعده وفق الجدول الدراسي.
- ننقر، بعد ذلك على رابط التسجيل.
- ننقر على تبويب الانضمام لحضور الحصص الإلكترونية.
- نسجل الحضور وغياب الطلاب في تقارير الغياب والحضور على المنصة، وتسجيل دخول الطالب إلى الدرس.
- إثبات حضور الطالب في المنصة بنجاح.
الوسوم
أيامٌ قليلةٌ وينتظم الطلاب والمعلمون في المدارس السعودية لبدء العام الدراسي 1443هـ والذي أعلنته وزارة التعليم رسمياً أن العودة سوف تكون يوم 29 من الشهر الجاري، فيما يحتاج الكثير إلى معرفة كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي التعليمية للدخول إليها والاستفادة من المواد الدراسية والاختبارات المختلفة، أُسوة بالعام الدراسي الماضي الذي اعتمدت فيه وزارة التعليم عن بُعد من خلال هذه المنصة وغيرها، نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد مُنذ مارس 2020م.كيفية استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي 1443
ويُمكن استرجاع كلمة السر في منصة مدرستي التعليمية 1443هـ، ليتمكن الطلاب والمعلمون من الدخول إلى حساباتهم عليها والاستفادة من الخدمات التي تُوفرها أونلاين لجميع المراحل التعليمية، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- إدخال اسم المستخدم.
- النقر على التالي.
- النقر على خيار نسيت كلمة السر.
- إدخال اسم المستخدم.
- كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.
- النقر على التالي.
- تحديد الطريقة التي يجري بها استعادة كلمة السر.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- إعادة تعيين كلمة السر.
وبعد استعادة كلمة سر الحساب في منصة مدرستي التعليمية، يمكن الدخول إلى المنصة بكل سهولة، والاستفادة من الخدمات التي توفرها، على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية.
- النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- وبالنسبة لأولياء الأمور والإداريين، يجري اختيار الدخول بحساب نور التعليمي.
- وإدخال بيانات مايكروسوفت أو نظام نور.
- تسجيل الدخول.
- الدخول إلى حساب المستخدم لاستعراض الخدمات على المنصة.
ومن الممكن بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، إثبات الحضور في الحصص الافتراضية عبر المنصة، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- بعد التسجيل في منصة madrasati.
- نتوجه إلى أيقونة جدولي من القائمة الرئيسية.
- ونحدد الدرس الذي نرغب في حضوره في حال جاء موعده وفق الجدول الدراسي.
- ننقر، بعد ذلك على رابط التسجيل.
- ننقر على تبويب الانضمام لحضور الحصص الإلكترونية.
- نسجل الحضور وغياب الطلاب في تقارير الغياب والحضور على المنصة، وتسجيل دخول الطالب إلى الدرس.
- إثبات حضور الطالب في المنصة بنجاح.
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