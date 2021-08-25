روسيا تسمح لحوالي 1000 أفغاني بدخول أراضيها

وافقت السلطات الروسية على منح الموافقة لحوالي ألف شخص يرغبون في القدوم من أفغانستان إلى روسيا، منهم أشخاص يحملون الجنسية وتصاريح الإقامة.

وقال رئيس الجالية الأفغانية في روسيا، غلام محمد جلال لنوفوستي، "لدينا إجابة لبعض الفئات(مواطني أفغانستان)، قسمنا هؤلاء الأشخاص إلى عدة فئات: أولا، الأشخاص من أصل أفغاني الذين يحملون الجنسية الروسية. ثانيا، الطلاب الذين درسوا (يدرسون) في روسيا وحاليا متواجدين في أفغانستان، وثالثا أولئك الأشخاص الذين عملوا في الهياكل التجارية ولديهم تصريح عمل في روسيا والتأشيرة، ورابعا، فئة الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة".

وبحسب قوله، تقدم ممثلو هذه الفئات الأربع بطلب إلى السفارة الروسية في أفغانستان، "لقد تلقوا الموافقة، والآن هم في المرتبة التالية (الدفعة التي ستسافر)، وفي في أول فرصة عندما يتم فتح المطار سوف يسافرون إلى روسيا".

وأوضح هذه الفئات الأربع تشمل ألفا أو أكثر بقليل.

وقال جلال إنه يجري التفاوض أيضا على عدد من فئات الأفغان الراغبين في دخول روسيا: من المهم ألا يقع الإرهابيون تحت ستار هؤلاء الأشخاص.

وتابع جلال قائلا: "يبقى السؤال مفتوحا حول الفئات الأخرى من الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى روسيا، حول الذين درسوا سابقا أو من لديهم أفراد من العائلة يقيمون في روسيا، نأمل أن يتم حل هذه المشكلة عليهم أيضا. الفئة الأكثر عددا هي الأشخاص الذين درسوا في وقت سابق في روسيا، و الذين يرغبون في العودة إلى روسيا، وأفراد الأسر الذين يعيشون في روسيا. من المهم ألا يأتي الإرهابيون إلى هنا تحت ستار هؤلاء الأشخاص، لا سمح الله. نحن نخشى هذا أيضا. ولكن من يدري من سيكون من بين هؤلاء اللاجئين، الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد بينهم أشخاص غير مرغوب فيهم".

ولفت جلال إلى أن عدد الأشخاص الراغبين في القدوم من أفغانستان إلى روسيا بالآلاف، وتعتزم الجالية في موسكو اللجوء إلى السلطات الروسية للمساعدة في وصولهم.