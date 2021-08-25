السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات

جدة - نرمين السيد - وقالت المملكة فى بيان، "نأسف لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء فى المغرب والجزائر، ونأمل بعودة العلاقات بأسرع وقت ممكن". وكانت السلطات الجزائرية قررت أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرته "الأعمال العدائية" للمملكة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة.

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