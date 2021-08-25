إسرائيل: إيران على بعد شهرين من تطوير المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن إسرائيل لا تستبعد التحرك مجددا ضد إيران لمنعها من حيازة سلاح نووى.
كما تطرق الوزير للهجوم على سفينة ميرسر ستريت، فى 29 يوليو الماضى، قائلا "إن هذا دليل آخر على أن إيران تشكل أولا وقبل كل شيء تهديدا للعالم والمنطقة"، مضيفاً أن "إيران على بعد شهرين من الزمن لتطوير المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية".
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