لبنان.. اشتداد أزمة المحروقات رغم الحلول "الترقيعية"

تشتد الأزمات التي يشهدها لبنان يوما بعد يوم، حتى أصبح مشهد الطوابير الباحثة عن الخبز والوقود، جزءا من صباحات لبنان وأمسياته، في الوقت الذي تخلو فيه الطرق من السيارات، إلا تلك التي تقف بالطابور.

وكشف عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان، جوج براكس، لموقع "دوت الخليج"، أنه "بناء على طلب حاكم مصرف لبنان، بدأت 3 شركات بإفراغ حمولة 4 بواخر محملة بمئة ألف طن من مادتي البنزين والمازوت"، لافتا إلى أن كمية البنزين تشكل غالبية الحمولة، وأن الطوابير ستبدأ بالتراجع خلال أيام.

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، لموقع "دوت الخليج": "بدأت المحطات في لبنان منذ الثلاثاء، باستلام المحروقات، ونتوقع أن تخف الطوابير خلال أيام، بعد وصول المحروقات إلى كل المحطات".

من هي الشركات الموزعة؟

وطالب أبو شقرا بعدم تشجيع "تجار الغالونات" وتوقيفهم، مشيرا إلى أن الازدحام سيخف، ومؤكدا أنه يتم التنسيق بين المحطات ونقابة الأطباء، لكي لا يقف الطبيب وفريقه الطبي في الطوابير.

وأوضح أن شركات خاصة هي التي وزعت المحروقات، وتشمل "كورال" و"ترمينال" و"المدكو" التابعة و"الهيبكو mpc ".

ومع إصدار وزارة الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات الجديد، نهاية الأسبوع المنصرم، وفق آلية الدعم على أساس الـ8 آلاف ليرة، غداة اجتماع بعبدا، تهافت المواطنون أمام المحطات.

وتعليقا على قرار اجتماع بعبدا ودعم المحروقات، استطلع موقع "دوت الخليج"، آراء خبراء، حول جدوى مثل تلك الخطوة.

وأبدى خبير المخاطر المصرفية، الدكتور محمد الفحيلي، استغرابه، قائلا: "من أين سيأتي مصرف لبنان بالمال لدعم المحروقات، في الوقت الذي تأتي فيه سياسة الدعم عبر السلطة السياسية".

وبيّن: "آلية الدعم تتم عبر توفير الأموال للدعم، ويتم ذلك بين وزارتي الاقتصاد والمال، لتأمين المبلغ".

وتابع: "توجيه السلطة السياسية أصابع الاتهام لمصرف لبنان وتحميله مسؤولية الأزمة الاقتصادية خطأ، بينما المسؤولة هي السلطة السياسية كونها تتمنع إدراج أية سياسات تهدف إلى إنقاذ البلد ووضعه على السكة الصحيحة باتجاه التعافي".

وردا على سؤال حول قانونية التدبير الرئاسي، أجاب الفحيلي: "قانونيا ما يتبقى في خزانة مصرف لبنان هي توظيفات إلزامية وديون للمصارف وللمودعين، ولا يحق لمصرف لبنان أن يتصرف بها لإنقاذ السلطة السياسية".

وأردف: "حوّل مصرف لبنان لسلطة نقدية هدفها عن قصد وعن غير قصد إنقاذ السلطة السياسية الفاشلة، ولا يمكن أن تسير الأمور كما يجب طالما ما زال السعر الذي تدعم فيه المشتريات يختلف عن السعر الحقيقي لليرة اللبنانية، وسيبقى المجال مباحا للمستوردين، خصوصا مستوردي المحروقات، للتخزين واحتكار المادة في السوق".

ورأى الخبير أن الطوابير أمام المحطات "ستبقى، لأن وزارة الطاقة ألزمت المحطات والمخزنين بيع المخزون الخاص بها على السعر القديم، قبل توزيع المخزون الحديث على السعر الجديد، والمحطات لن تلتزم طبعا، خصوصا في ظل غياب الرقابة من قبل السلطة".

حلول "ترقيعية"

وبدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي، الإعلامي منير الحافي، في حديث لموقع "دوت الخليج"، أن كل القرارات التي تتخذها السلطة اللبنانية في هذه الأثناء هي "قرارات غير مدروسة وترقيعية".

وأشار إلى أنه: "هناك غياب لخطة واضحة تسير عليها السلطة، سواء التنفيذية أو التشريعية، وينسحب ذلك على مصرف لبنان وحتى على القوى الأمنية.. الكل يعمل على قاعدة (كل يوم بيومه)".

ورأى الحافي أن "طوابير الذل ستبقى لأن كمية المحروقات التي ستدخل لن تكون كافية للسوق، وفي ظل عدم حل إشكالية تهريبها إلى الخارج، خصوصا سوريا، وطالما سعر صفيحة البنزين في سوريا حوالي 300 ألف ليرة لبنانية، فإن التهريب عبر المافيات المعروفة على الحدود سيبقى".

واسترسل قائلا: "المطلوب أن يتوقف حزب الله، الذي يجاهر بأنه نقل وينقل مقاتلين ومعدات نحو سوريا، عن التهريب، ويجب تسهيل مهمة الجيش والقوى الأمنية في ضبط الحدود. على رئيس الجمهورية دعم الجيش وتسهيل تأليف حكومة برئاسة نجيب ميقاتي، لتكون مهمتها وضع خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ الشعب اللبناني، بالتنسيق مع الأخوة العرب ودول العالم، التي ما زالت تهتم بلبنان".

الجدير بالذكر أن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت "لتغطية دعم عاجل واستثنائي" لواردات الوقود، بحد أقصى يبلغ 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وصرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أيام، بأن الحكومة تسعر الوقود بسعر 8 آلاف ليرة للدولار، مقابل 3900 ليرة للدولار سابقا، والفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية، بهدف تخفيف النقص في الوقود.