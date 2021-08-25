هذا ما تفعله الجرعة المنشطة من لقاح "جونسون آند جونسون"

قالت شركة "جونسون آند جونسون"، الأربعاء، إن جرعة منشطة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أدت إلى زيادة حادة في مستويات الأجسام المضادة وفقا للبيانات الأولية من دراستين في مراحلهما الأولى.
وأشارت الشركة في بيان صحفي إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح أدت إلى زيادة الأجسام المضادة اللاصقة لتسعة أمثال الأجسام التي تكونت بعد 28 يوما من الحقن بالجرعة الأولى.
وأوضحت أن الدراستين أظهرتا زيادة كبيرة في استجابات الأجسام المضادة اللاصقة في المشاركين فيهما بين الأعمار من 18 سنة إلى 55 سنة، وكذلك من هم في الخامسة والستين أو أكثر، ممن تلقوا جرعة منشطة أقل تركيزا، حسبما نقلت "رويترز".
وعلى النقيض من الأجسام المضادة المتعادلة التي يمكن أن تقضي على الفيروس، فإن الأجسام المضادة اللاصقة تلتصق بالفيروس لكنها لا تقضي عليه أو تمنع إصابة الخلايا، غير أنها تنبه الجهاز المناعي لوجوده حتى يمكن إرسال خلايا الدم البيضاء لتدميره.
وقد بدأت عدة دول من بينها الولايات المتحدة إتاحة جرعات منشطة للأفراد المعرضين للإصابة، ومنهم من يعانون من مشاكل مناعية، مع انتشار سلالة دلتا وإصابة بعض من تم تطعيمهم باللقاح بكوفيد-19.
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