تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية 1443 إلكترونيا في ثواني

تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية 1443 يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل الخريجين وذلك في خطته لتقديم مساعدات للشباب وحديثي التخرج لبداية حياتهم العملية، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية من أشهر البنوك السعودية التي تقدم دعم مستمر وأنواع مختلفة من التمويل لخدمة المجتمع السعودي ومواطنيه، ويتميز بتيسير الشروط للمواطنين في كافة أنواع القروض، فدعونا نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بتمويل الخريجين.

تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية 1443

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أكبر المؤسسات التمويلية في المملكة التي توفر مجموعة من القروض المنوعة لخدمة مواطني المملكة، وكذلك المقيمين فيها كما يقدم أفكار مشاريع لخدمة الشباب، ويتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات التمويلية مثل تمويل الخريجين، وتمويل الأرامل، وتمويل المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ويساهم أيضاً بمساهمات في كبرى المشاريع التنموية في المملكة.

وقد أقام بنك التنمية الاجتماعية العديد من المبادرات للحصول علي قروض مثل مبادرة مثل قرض كنف، قرض آهل، وكذلك قرض الزواج وقروض وتسهيلات للمطلقات والمتقاعدين.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل الخريجين

هناك مجموعة من الضوابط والشروط اليسيرة وضعتها إدارة بنك التنمية للحصول على تمويل الخرجيين الخاص بالشباب والخريجين، جدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية، وكل ذلك تحت إشراف بنك النقد العربي، فلنتعرف في السطور التالية على الشروط الواجب توافرها الحصول على قرض الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية:

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل مواطن سعودي الجنسية لأبوين سعوديين، أو من مقيمي المملكة بشكل دائم.

أن يكون الشاب المتقدم للحصول على تمويل الخريجين عمره ما بين 21 عام ولا يتخطى 65 عام.

اختيار أحد أنواع المشاريع التي يرشحها البنك، لعمل دراسة جدوى المشروع وتحديد قيمة القرض.

تتراوح قيمة قرض التمويل لشباب الخريجين ما بين ثلاثين إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي.

كما وضع بنك التنمية الاجتماعية شرط الحصول على بكالوريوس أو خريجي أحد المعاهد الصحية.

لابد من اختيار نائب سعودي لمتابعة المشروع وذلك من اختيار المتقدم للتموي، أو يتفرغ الشاب لمشروعه تمامًا.

تقديم الضمانات اللازمة لسداد القرض الشباب والخريجين بنسبة 50%.

لمتابعة كافة التفاصيل، وكيفية طلب التمويل الخاص بالخريجين والحصول عليه من الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

ختامًا قدمنا لكم كافة الشروط اللازمة للحصول على تمويل الخريجين، المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، لمساعدة مواطني المملكة.