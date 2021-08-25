رابط التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان Amen Social Tn inscription تونس

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التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان التسجيل في منحة 300 دينار من أكثر ما يبحث عنه المواطنين في تونس، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس قد أعلنت عن فتح الباب من أجل استقبال طلبات التسجيل في المنحة، حيث أن هدف من المنحة هو مساعدة المحتجين في تلبية الطلبات المختلفة من مأكل ومبس ومكان للمعيشة، سوف نتعرف على كل ما يخص منحة 300 دينار من خلال هذا المقال بالتفصيل.التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان
قد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن وجود تقديم في منحة د300 دينا من خلال صفحتها على الفيسبوك، حيث أن الحكومة التونسية تسعى طوال الوقت على تقديم أفضل ما لديها من خدمات للمواطنين لمساعدتهم على تخطي جميع الصعاب في الظروف المعيشية المختلف والمنحة تساهم بشكل كبير في تحمل أعباء الحياة للمواطنين الكرام في ظل فيروس كورونا الذي تفشى بصورة كبيرة في الفترة الماضية والذي تسبب في خسائر كثيرة للغاية .الفئات التي تستحق منحة 300 دينار
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أنه تم منح ال300 دينار للمستحقين بسبب وباء الكورونا الذي تسبب في وجود بطالة كبيرة في هذه الفترة ، ومن يستحق المنحة هي الفئات التالية:
- من يتقاضى أجر ضعيف ولا يمكنه تحمل المعيشة وهو أقل من 1800 دينار تونسي.
- في حالة وجود مواطنين لا يحصلون على أي تغطية من البلد.
- في حالة التسجيل في الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود.
يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات المرتبة
التي قامت الوزارة بتحديدها لضمان التسجيل السهل السريع في المنحة، وخطوات التسجيل بالمنحة تتلخص في:
- في البداية عليك الدخول للرابط التالي http://amen.social.tn/ .
- يمكنك أن تتصل من خلال الهاتف على رقم 1021 ومن ثم تسجيل الرقم الخاص بالبطاقة التعريفية الوطنية لتسجل في المنحة.
- يمكنك التسجيل عبر الرابط من خلال عمل حساب على المنصة وكتابة البيانات لإتمام التسجيل.
- تحصل على رسالة على الهاتف بها جميع التفاصيل التي تخص التسجيل في المنحة.
- الصرف الفعلي للمنحة سيكون من يوم الشهر المقبل سبتمبر 2021م.
الوسوم
التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان التسجيل في منحة 300 دينار من أكثر ما يبحث عنه المواطنين في تونس، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس قد أعلنت عن فتح الباب من أجل استقبال طلبات التسجيل في المنحة، حيث أن هدف من المنحة هو مساعدة المحتجين في تلبية الطلبات المختلفة من مأكل ومبس ومكان للمعيشة، سوف نتعرف على كل ما يخص منحة 300 دينار من خلال هذا المقال بالتفصيل.التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان
قد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن وجود تقديم في منحة د300 دينا من خلال صفحتها على الفيسبوك، حيث أن الحكومة التونسية تسعى طوال الوقت على تقديم أفضل ما لديها من خدمات للمواطنين لمساعدتهم على تخطي جميع الصعاب في الظروف المعيشية المختلف والمنحة تساهم بشكل كبير في تحمل أعباء الحياة للمواطنين الكرام في ظل فيروس كورونا الذي تفشى بصورة كبيرة في الفترة الماضية والذي تسبب في خسائر كثيرة للغاية .الفئات التي تستحق منحة 300 دينار
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أنه تم منح ال300 دينار للمستحقين بسبب وباء الكورونا الذي تسبب في وجود بطالة كبيرة في هذه الفترة ، ومن يستحق المنحة هي الفئات التالية:
- من يتقاضى أجر ضعيف ولا يمكنه تحمل المعيشة وهو أقل من 1800 دينار تونسي.
- في حالة وجود مواطنين لا يحصلون على أي تغطية من البلد.
- في حالة التسجيل في الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود.
يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات المرتبة
التي قامت الوزارة بتحديدها لضمان التسجيل السهل السريع في المنحة، وخطوات التسجيل بالمنحة تتلخص في:
- في البداية عليك الدخول للرابط التالي http://amen.social.tn/ .
- يمكنك أن تتصل من خلال الهاتف على رقم 1021 ومن ثم تسجيل الرقم الخاص بالبطاقة التعريفية الوطنية لتسجل في المنحة.
- يمكنك التسجيل عبر الرابط من خلال عمل حساب على المنصة وكتابة البيانات لإتمام التسجيل.
- تحصل على رسالة على الهاتف بها جميع التفاصيل التي تخص التسجيل في المنحة.
- الصرف الفعلي للمنحة سيكون من يوم الشهر المقبل سبتمبر 2021م.
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