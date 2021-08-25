قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبنسبة تمويل ثابتة لجميع العملاء

قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، وقد عملت الشركة السعودية للتمويل والتي تعتبر من أهم شركات التمويل بالمملكة علي توفير عروض تمويلية ، تلبي كافة الاحتياجات المالية للأفراد بالمملكة ، حيث أدركت الشركة حاجت السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، لذلك عملت الشركة السعودية للتمويل علي توفير خدمات تمويلية متنوعة ومتكاملة بتسهيلات فى السداد بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

قسط تمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل إسلامي نقدى بتسهيلات فى السداد عديدة ، حيث يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل الشركة السعودية بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له ، كما تقدم الشركة من خلال هذا التمويل مبالغ كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

أحد الحلول التمويلية المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل والمتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل بالمملكة. يتميز قرض الشركة السعودية للتمويل بنسبة تمويل ثابتة حتي نهاية مدة التمويل. يمكن للعميل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة متاحة لدى الشركة ، والتي يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. توفر الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج بهامش ربح تنافسي. تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من السداد المبكر للتمويل في أي وقت.

كيفية التقديم على قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الراغبين في الحصول على قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب، التقديم على الطلب من خلال تسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، المتوفر علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل ، من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي.

تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل.

يلزم تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بطلب التمويل.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب