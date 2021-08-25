“أهلي جده vc ضمك” على تردد قناة السعودية الرياضية الجديد ssc فائق الجودة 1-2-3-4-5 نايل سات

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد الناقل لقاءات الدوري السعودي للمحترفين والناقل قمة الهلال والتعاون الليلة أصبح من أهم وأكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها في الوقت الراهن مع أنطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فالقنوات هي الناقلة الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين فضائياً وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن أنطلاق الموسم الجديد الأربعاء القادم الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري باللقاء العميد الاتحاد أمام الفيحاء وبعدها تنطلق وتتوالى المباريات التي تترقبها جماهير الكرة ليست في المملكة وحدها بل العالم العربي من المحيط إلي الخليج،

المباراة الموعد القناة والمعلق والملعب الرائد * الحزم 18.05 بتوقيت القاهرة، 19.05 بتوقيت مكة المكرمة أستاد مدينة الملك عبد الله القناة الناقلة ssc 5 المعلق خالد المديفر أهلي جده * ضمك 19.45 بتوقيت القاهرة، 20.45 بتوقيت مكة المكرمة ملعب مديمة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة” القناة الناقلة ssc 1 المعلق الرياضي فهد العتيبي

موعد مباريات اليوم على قناة السعودية الرياضية الجديدة sscتردد قناة السعودية الرياضية KSA HD 1

القنوات الرياضية السعودية هي قنوات سعودية متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بالمجان، على مدار 24 ساعة في اليوم بتقنية جودة عالية، وجودة عادية، بدأت بثها الرسمي عام 2002 وتمتلك القنوات حقوق بث الدوري والكأس في السعودية، ومباريات عالمية مثل الدوري الإسباني، وفي القريب سوف يكون هناك مفاجآت لمتابعي القناة رقم واحد في الرياضة في الوطن العربي.

القمر الصناعي التردد الجديد نايل سات 12523 عمودي V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3. عرب سات 11747 معامل الاستقطاب عمودي V معامل تصحيح الخطأ 4/3.

أحدث تردد للقنوات الرياضية السعودية SSC الجديدة 2021التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية

تهدف القنوات السعودية الرياضية إلي التميز في كل شيء وفي الفترة الأخيرة، حصلت طفرة كبيرة في النقل التلفزيوني، ودخلت تقنية أل 4k التي أحدثت ثورة في النقل التلفزيوني، والقنوات الرياضية السعودية أول القنوات العربية استخداماً لهذه التقنية المتطورة لكي تقدم لمشاهديها أفضل صورة وأنقى صوت، وهو الهف الأول للعاملين على إدارة القنوات ووعدت القنوات متابعيها بنقل متميز في الموسم الجديد يعد نقله نوعيه في البث سيجعل من مشاهدة مباريات الدوري السعودي متعة كبيرة للمشاهدين.

أهم المعلقين في القنوات الرياضية السعودية

تضم القنوات الرياضية السعودية ksa 1-2-3-4 العديد من المعلقين الرائعين من السعودية ومصر وسلطنة عمان، لمزيد من التنوع والتغير الذي يجذب المشاهدين، فالمعلق السعودي له جمهوره وكذالك المعلق المصري له جمهوره، ومن أهم وأشهر المعلقين في القناة” فهد العتيبي، راشد الدوسري، بلال علام، جعفر الصليح، محمد الخامسي، وغيرهم من المعلقين المتميزين في التعليق على المباريات والذي يستمتع بهم الجمهور العربي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 معامل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 6/5

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 30 18 7 5 0 27:60 33 61 2 الشباب 30 17 6 7 0 43:68 25 57 3 الاتحاد 30 15 11 4 0 29:45 16 56 4 التعاون 30 13 8 9 0 30:42 12 47 5 الإتفاق 30 14 5 11 0 48:50 2 47 6 النصر 30 13 7 10 0 40:53 13 46 7 الفتح 30 12 6 12 0 55:55 0 42 8 الأهلي 30 11 6 13 0 56:44 -12 39 9 الفيصلي 30 9 9 12 0 47:42 -5 36 10 الرائد 30 10 6 14 0 47:44 -3 36 11 ضمك 30 9 9 12 0 48:43 -5 36 12 الباطن 30 9 9 12 0 55:43 -12 36 13 أبها 30 10 6 14 0 50:42 -8 36 14 القادسية 30 8 11 11 0 47:41 -6 35 15 الوحدة 30 9 5 16 0 60:40 -20 32 16 العين 30 5 5 20 0 64:34 -30 20

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